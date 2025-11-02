मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख

6 . जितना लगाओगे उतना कमाओगे

उनका कहना है कि जितना आप मटेरियल लगाओगे उतना ही कमाओगे. उदाहरण के तौर पर अगर आप 50 लाख का माल लगाओगे, तो 50 लाख रुपये ही आप बचा सकते हो. इस बिजनेस को कम लागत से शुरू किया जा सकता है. इसके लिए आपको कोई दुकान या मकान किराये पर लेने की जरूरत नहीं है. शुरुआत घर में ही एक मशीन रखकर कर सकते हैं. (AI generated image)