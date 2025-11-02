FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख

Success Story: अगर इंसान सच्ची लगन से मेहनत करे तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं. गरीबी या पैसे की तंगी उसके कामयाबी के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती. ऐसी ही एक शख्स की कहानी आज हम लेकर आए हैं. जिन्होंने मात्र 80,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, जो आज लाखों रुपये की इनकम कर रहे हैं.

रईश खान | Nov 02, 2025, 11:39 PM IST

1.जॉब छोड़ शुरू किया बिजनेस

जॉब छोड़ शुरू किया बिजनेस
1

हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छत्तरपुर के रहने वाले देवी प्रसाद शुक्ला की. देवी प्रसाद सरबई गांव के रहने वाले हैं. वह पहले बाहर नौकरी करते थे, लेकिन जॉब में दिल नहीं लगा तो छोड़कर गांव चल आए. (AI generated image)

2.पैसे की तंगी नहीं बनने दी कामयाबी में रोड़ा

पैसे की तंगी नहीं बनने दी कामयाबी में रोड़ा
2

गांव में उन्होंने बिजनेस करने की ठान ली और लेकिन पैसे की तंगी होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या बिजनेस किया जाए. तभी उनको लोअर के बिजनेस के बारे में किसी से सजेशन मिला.  (AI generated image)

3.80 हजार रुपये से शुरू किया बिजनेस

80 हजार रुपये से शुरू किया बिजनेस
3

देवी प्रसाद ने बताया कि उन्होंने 80,000 रुपये में कुछ सिलाई मशीनें खरीदीं और कपड़े के लोअर सीने का काम शुरू किया. शहर के दुकानदारों से इन लोअर को बेचने के लिए संपर्क किया और धीरे-धीरे उनका बिजनेस चल निकला.  (AI generated image)

4.गांववालों को भी दिया रोजगार

गांववालों को भी दिया रोजगार
4

देवी प्रसाद पर जब माल की डिमांड बढ़ने लगी तो वो 7 लाख की मशीन और रॉ मटेरियल और खरीद लाए. लोअर बनाने के लिए उन्होंने गांव से कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया. इससे गांव के लोगों को भी रोजगार मिलने लगा.  (AI generated image)

5.20 लाख मटेरियल भी कम

20 लाख मटेरियल भी कम
5

देवी प्रसाद बतातें कि उनके लोअर की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि 15-20 लाख की रॉ मटेरियल और खरीदना पड़ा. आज उनके साथ गांव के काफी लोग काम करते हैं. उनके लोअर अब एक ब्रांड बन चुके हैं.  (AI generated image)

6.जितना लगाओगे उतना कमाओगे

जितना लगाओगे उतना कमाओगे
6

उनका कहना है कि जितना आप मटेरियल लगाओगे उतना ही कमाओगे. उदाहरण के तौर पर अगर आप 50 लाख का माल लगाओगे, तो 50 लाख रुपये ही आप बचा सकते हो. इस बिजनेस को कम लागत से शुरू किया जा सकता है. इसके लिए आपको कोई दुकान या मकान किराये पर लेने की जरूरत नहीं है. शुरुआत घर में ही एक मशीन रखकर कर सकते हैं.  (AI generated image)

