22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

3 . 1,460 दिन में बनाया 600 करोड़ का साम्राज्य

साल 2017 में सागर ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और ठीक 1,460 दिन यानी 4 साल बाद उनकी Ekkaa Electronics का कारोबार 600 करोड़ तक पहुंचा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सागर गुप्ता ने नोएडा में नई फैसिलिटी लगाने के लिए 1000 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ववॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, एयर फोन, हेडफोन और ट्रू वॉयरलैस स्टीरियो जैसे प्रोडक्ट के लिए नया प्लांट लगेगा.

