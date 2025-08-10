Twitter
Advertisement
Headlines

अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन

HomePhotos

बिजनेस

22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

आज के युवा कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद नौकरियां तलाशना शुरू कर देते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे युवा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 22 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और अब 600 करोड़ रुपये की कंपनी बना दी है. इससे आपको भी प्रेरणा और सीख मिलेगी.

मोहम्मद साबिर | Aug 10, 2025, 07:36 PM IST

1.किसने 22 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस?

किसने 22 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस?
1

नोएडा के रहने वाले सागर गुप्ता ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था. इस युवा उद्यमी ने अपने आईडिया से नया बिजनेस शुरू किया और तगड़ी कमाई से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. 
 

Advertisement

2.कौनसा बिजनेस करते हैं सागर?

कौनसा बिजनेस करते हैं सागर?
2

सागर गुप्ता ने 22 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मिलकर 2017 में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सोचा और Ekkaa Electronics की शुरूआत की. सागर न तो कोई बिजनेस का अनुभव था और न ही उनके खानदा में को में कारोबारी से ताल्लुक रखता है. उसके बाद भी सागर ने अपने पिता के साथ मिलकर कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर दिया है.
 

3.1,460 दिन में बनाया 600 करोड़ का साम्राज्य

1,460 दिन में बनाया 600 करोड़ का साम्राज्य
3

साल 2017 में सागर ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और ठीक 1,460 दिन यानी 4 साल बाद उनकी Ekkaa Electronics का कारोबार 600 करोड़ तक पहुंचा दिया है.  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सागर गुप्ता ने नोएडा में नई फैसिलिटी लगाने के लिए 1000 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ववॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, एयर फोन, हेडफोन और ट्रू वॉयरलैस स्टीरियो जैसे प्रोडक्ट के लिए नया प्लांट लगेगा. 
 

4.100 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को होता इम्पोर्ट

100 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को होता इम्पोर्ट
4

रिपोर्ट्स के अनुसार, सागर गुप्ता की कंपनी अब 100 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को अपना माल इम्पोर्ट करती है. विदेशी कंपनियों में एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी और हाई-एंड टीवी इम्पोर्ट होती है. इसके लिए हर महीने करीब 1 लाख टीवी बनाई जाती है. 
 

TRENDING NOW

5.युवाओं के लिए ही बड़ी सीख

युवाओं के लिए ही बड़ी सीख
5

सागर गुप्ता आज के युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है, जो कॉलेड या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरियां ढूंढ़ने लग जाते हैं. ऐसे में अब भी सागर की तरह अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत करोड़पति बन सकते हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख
22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख
IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन
भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित
FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE