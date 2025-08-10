22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख

अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट
मोहम्मद साबिर | Aug 10, 2025, 07:36 PM IST
1.किसने 22 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस?
नोएडा के रहने वाले सागर गुप्ता ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था. इस युवा उद्यमी ने अपने आईडिया से नया बिजनेस शुरू किया और तगड़ी कमाई से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
2.कौनसा बिजनेस करते हैं सागर?
सागर गुप्ता ने 22 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मिलकर 2017 में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सोचा और Ekkaa Electronics की शुरूआत की. सागर न तो कोई बिजनेस का अनुभव था और न ही उनके खानदा में को में कारोबारी से ताल्लुक रखता है. उसके बाद भी सागर ने अपने पिता के साथ मिलकर कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर दिया है.
3.1,460 दिन में बनाया 600 करोड़ का साम्राज्य
साल 2017 में सागर ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और ठीक 1,460 दिन यानी 4 साल बाद उनकी Ekkaa Electronics का कारोबार 600 करोड़ तक पहुंचा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सागर गुप्ता ने नोएडा में नई फैसिलिटी लगाने के लिए 1000 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ववॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, एयर फोन, हेडफोन और ट्रू वॉयरलैस स्टीरियो जैसे प्रोडक्ट के लिए नया प्लांट लगेगा.
4.100 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को होता इम्पोर्ट
रिपोर्ट्स के अनुसार, सागर गुप्ता की कंपनी अब 100 से ज्यादा विदेशी कंपनियों को अपना माल इम्पोर्ट करती है. विदेशी कंपनियों में एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी और हाई-एंड टीवी इम्पोर्ट होती है. इसके लिए हर महीने करीब 1 लाख टीवी बनाई जाती है.
5.युवाओं के लिए ही बड़ी सीख
सागर गुप्ता आज के युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है, जो कॉलेड या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरियां ढूंढ़ने लग जाते हैं. ऐसे में अब भी सागर की तरह अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत करोड़पति बन सकते हैं.