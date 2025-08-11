23 साल की उम्र में लोन लेकर शुरू किया बिजनेस, आज 150 करोड़ रुपये की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा

'मोदी सरकार को बताना चाहते...' आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो का भड़काऊ बयान, भारत को दी जंग की चेतावनी
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2025, 10:10 PM IST
1.23 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस
मध्य प्रदेश के दमोह शहर के रहने वाले राज नवानी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया था. देखते ही देखने उनकी कंपनी ने आसमान छू लिया है और करोड़ों रुपये का बिजनेस बना दिया.
2.फैशन की दुनिया में राज नवानी ने रखा कदम?
आपको बता दें कि राज नवानी ने फैशन की दुनिया में अपना दबदबा बनाय हुआ है. उन्होंने सॉरी मैडम नाम से एक छोटी गारमेंट्स दुकान की थी, जहां से उन्होंने करोड़ों का बिजनेस बनाया है.
3.राज की कंपनी का क्या है नाम?
राज नवानी की कंपनी का नाम nostrum fashion private limited है. आज नॉस्ट्रम ब्रांड की देशभर में 1,500 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है और 100 से ज्यादा शॉप-इन-शॉप लोकेशंस पर उपलब्ध है.
4.5 लाख के लोन से बनाया 150 करोड़
राज नवानी ने 5 लाख रुपये का लोन लिया था. लेकिन आज उनकी कंपनी का 150 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है. हालांकि अगले दो सालों में इस कंपनी 500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
5.आप भी ले सकते हैं प्रेरणा
अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप भी राज नवानी की तरह लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उनकी तरह मेहनत करके अपनी कंपनी करोड़ों में पहुंचा सकते हैं.