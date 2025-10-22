FacebookTwitterYoutubeInstagram
ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

दिल्ली में यमुना पर चलेगी क्रूज, कुछ ऐसे मिलेगा अंडमान-लक्षद्वीप वाला मजा...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

यूएई में कई अमीर भारतीय रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे ऊपर का नाम है एम.ए. यूसुफ अली का. उन्होंने खाड़ी युद्ध के दौरान अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वह लुलु ग्रुप के चेयरमैन हैं. उनकी नेटवर्थ इस समय 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है और उनका साम्राज्य रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में फैला हुआ है. 

राजा राम | Oct 22, 2025, 02:42 PM IST

1.खाड़ी युद्ध के दौरान बिजनेस की शुरुआत

खाड़ी युद्ध के दौरान बिजनेस की शुरुआत
1

यूएई में सबसे अमीर भारतीयों की सूची में एम.ए. यूसुफ अली का नाम सबसे ऊपर आता है. फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति इस समय लगभग 50,855 करोड़ रुपये है और वह दुनिया के 663वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. 

2.रिटेल किंग से मशहूर

रिटेल किंग से मशहूर
2

एम.ए. यूसुफ अली को मिडिल ईस्ट में “रिटेल किंग” कहा जाता है. वह लुलु रिटेल के हेड हैं, जिनके 25 से अधिक देशों में 240 हाइपरमार्केट और मॉल हैं. इस समूह का सालाना रेवेन्यू $7.3 बिलियन डॉलर है.
 

3.केरल में हुआ जन्म

केरल में हुआ जन्म
3

यूसुफ अली का जन्म केरल के एक छोटे गांव में हुआ था. 1973 में उन्होंने अपने चाचा के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शामिल होने के लिए अबू धाबी का रुख किया. वहीं से उन्होंने लुलु ग्रुप की नींव रखी और इसे आज एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बदल दिया. 

4.कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सेदार हैं

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सेदार हैं
4

रिटेल सेक्टर के अलावा उनके पास स्कॉटलैंड में वाल्डोर्फ एस्टोरिया और ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल जैसी संपत्तियां भी हैं. वह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सेदार हैं और बोर्ड में भी शामिल हैं. 
 

5.रियल एस्टेट और फूड प्रोसेसिंग में भी सक्रिय

रियल एस्टेट और फूड प्रोसेसिंग में भी सक्रिय
5

2024 में यूसुफ ने लुलु ग्रुप को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया, जिससे उन्हें $1.7 बिलियन डॉलर की रकम मिली. उनका ग्रुप हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और फूड प्रोसेसिंग में भी सक्रिय है.
 

6.सामाजिक कार्यों में भी योगदान

सामाजिक कार्यों में भी योगदान
6

सामाजिक कार्यों में भी यूसुफ अली पीछे नहीं हैं. उन्होंने कोविड-19 के दौरान $6.8 मिलियन दान किए और केरल में 1,400 बेड वाला ट्रीटमेंट सेंटर बनवाकर उसे दान किया. बताते चलें भारत के अमीरों की सूची में वह 49वें नंबर पर हैं. 
 

