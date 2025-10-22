युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
बिजनेस
राजा राम | Oct 22, 2025, 02:42 PM IST
1.खाड़ी युद्ध के दौरान बिजनेस की शुरुआत
यूएई में सबसे अमीर भारतीयों की सूची में एम.ए. यूसुफ अली का नाम सबसे ऊपर आता है. फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति इस समय लगभग 50,855 करोड़ रुपये है और वह दुनिया के 663वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं.
2.रिटेल किंग से मशहूर
एम.ए. यूसुफ अली को मिडिल ईस्ट में “रिटेल किंग” कहा जाता है. वह लुलु रिटेल के हेड हैं, जिनके 25 से अधिक देशों में 240 हाइपरमार्केट और मॉल हैं. इस समूह का सालाना रेवेन्यू $7.3 बिलियन डॉलर है.
3.केरल में हुआ जन्म
यूसुफ अली का जन्म केरल के एक छोटे गांव में हुआ था. 1973 में उन्होंने अपने चाचा के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शामिल होने के लिए अबू धाबी का रुख किया. वहीं से उन्होंने लुलु ग्रुप की नींव रखी और इसे आज एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बदल दिया.
4.कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सेदार हैं
रिटेल सेक्टर के अलावा उनके पास स्कॉटलैंड में वाल्डोर्फ एस्टोरिया और ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड होटल जैसी संपत्तियां भी हैं. वह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिस्सेदार हैं और बोर्ड में भी शामिल हैं.
5.रियल एस्टेट और फूड प्रोसेसिंग में भी सक्रिय
2024 में यूसुफ ने लुलु ग्रुप को अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया, जिससे उन्हें $1.7 बिलियन डॉलर की रकम मिली. उनका ग्रुप हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और फूड प्रोसेसिंग में भी सक्रिय है.
6.सामाजिक कार्यों में भी योगदान
सामाजिक कार्यों में भी यूसुफ अली पीछे नहीं हैं. उन्होंने कोविड-19 के दौरान $6.8 मिलियन दान किए और केरल में 1,400 बेड वाला ट्रीटमेंट सेंटर बनवाकर उसे दान किया. बताते चलें भारत के अमीरों की सूची में वह 49वें नंबर पर हैं.