युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

3 . केरल में हुआ जन्म

यूसुफ अली का जन्म केरल के एक छोटे गांव में हुआ था. 1973 में उन्होंने अपने चाचा के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शामिल होने के लिए अबू धाबी का रुख किया. वहीं से उन्होंने लुलु ग्रुप की नींव रखी और इसे आज एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बदल दिया.