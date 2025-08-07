1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 10:11 PM IST
1.1000 रुपये से शुरू किया बिजनेस
तमिलनाडु के बसवराज एस ने महज 1000 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज उनकी कंपनी करोड़ों रुपये कमा रही है.
2.किस कंपनी के मालिक हैं बसवराज?
मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, बसवराज ने राफ्टर नाम का स्टार्टअप शुरू किया था. उनकी कंपनी सस्टेनेबल गिफ्टिंग स्टार्टअप है. इसमें बांस की बोतलों से लेकर चावल की भूसी की मग बनाता है.
3.1000 रुपये देकर पिता ने घर से निकाला
रिपोर्ट्स के अनुसार, बसवराज स्टार्टअप करने से पहले नौकरी करते थे. लेकिन फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था. ये बात जब उनके पिता को पता लगा तो वो गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने बसवराज को 1000 रुपये देकर घर से निकाल दिया है.
4.बेंगलुरु में शुरू किया था बिजनेस
बसवराज को जब उनके पिता ने घर से निकाला तो वो बेंगलुरु आ गए. हालांकि उनके पास पिता के दिए हुए 1000 रुपये और कुछ पुरानी सेविंग्स थी, जिससे उन्होंने कंबर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च किया, जिसमें यूनिफॉर्म, सुरक्षा गियर और ऑफिस का सामान बनता था. लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया और उनका काम ठप पड़ गया. उसके बाद उन्होंने गिफ्ट के सामान बनाने का बिजनेस शुरू किया.
5.बसवराज की कंपनी का कितना है रेवेन्यू
बसवराज की कंपनी राफ्टर कंपनी का रेवेन्यू आज के समय 1 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है. उनकी कंपनी अपना सामान बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है.