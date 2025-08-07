Twitter
Advertisement
Headlines

1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम

Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज

सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन

WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

SIR ने दिया विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन?

सलमान खान ने बता दिया Bigg Boss 19 में इस बार होगी घरवालों की सरकार, TV से डेढ़ घंटे पहले OTT पर आएगा शो

किस हाल में है भारत का पहला झंडा डिजाइन करने वाली मैडम भीकाजी कामा का परिवार

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज

ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज

राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम

1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम

सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन

सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन

WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

WI vs PAK 1st ODI: इविन लुईस या बाबर आजम किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

HomePhotos

बिजनेस

1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम

अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास अपना काम शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि आज हम एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने महज 1000 रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था और आज करोड़ों रुपये के मालिक बन गए हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 10:11 PM IST

1.1000 रुपये से शुरू किया बिजनेस

1000 रुपये से शुरू किया बिजनेस
1

तमिलनाडु के बसवराज एस ने महज 1000 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज उनकी कंपनी करोड़ों रुपये कमा रही है. 
 

Advertisement

2.किस कंपनी के मालिक हैं बसवराज?

किस कंपनी के मालिक हैं बसवराज?
2

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, बसवराज ने राफ्टर नाम का स्टार्टअप शुरू किया था. उनकी कंपनी सस्टेनेबल गिफ्टिंग स्टार्टअप है. इसमें बांस की बोतलों से लेकर चावल की भूसी की मग बनाता है.
 

3.1000 रुपये देकर पिता ने घर से निकाला

1000 रुपये देकर पिता ने घर से निकाला
3

रिपोर्ट्स के अनुसार, बसवराज स्टार्टअप करने से पहले नौकरी करते थे. लेकिन फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था. ये बात जब उनके पिता को पता लगा तो वो गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने बसवराज को 1000 रुपये देकर घर से निकाल दिया है. 
 

4.बेंगलुरु में शुरू किया था बिजनेस

बेंगलुरु में शुरू किया था बिजनेस
4

बसवराज को जब उनके पिता ने घर से निकाला तो वो बेंगलुरु आ गए. हालांकि उनके पास पिता के दिए हुए 1000 रुपये और कुछ पुरानी सेविंग्स थी, जिससे उन्होंने कंबर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च किया, जिसमें यूनिफॉर्म, सुरक्षा गियर और ऑफिस का सामान बनता था. लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया और उनका काम ठप पड़ गया. उसके बाद उन्होंने गिफ्ट के सामान बनाने का बिजनेस शुरू किया. 
 

TRENDING NOW

5.बसवराज की कंपनी का कितना है रेवेन्यू

बसवराज की कंपनी का कितना है रेवेन्यू
5

बसवराज की कंपनी राफ्टर कंपनी का रेवेन्यू आज के समय 1 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है. उनकी कंपनी अपना सामान बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम
1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम
सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन
सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन
WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
WI vs PAK 1st ODI: इविन लुईस या बाबर आजम किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!
दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!
10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का
10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE