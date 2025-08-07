1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम

4 . बेंगलुरु में शुरू किया था बिजनेस

4

बसवराज को जब उनके पिता ने घर से निकाला तो वो बेंगलुरु आ गए. हालांकि उनके पास पिता के दिए हुए 1000 रुपये और कुछ पुरानी सेविंग्स थी, जिससे उन्होंने कंबर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च किया, जिसमें यूनिफॉर्म, सुरक्षा गियर और ऑफिस का सामान बनता था. लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया और उनका काम ठप पड़ गया. उसके बाद उन्होंने गिफ्ट के सामान बनाने का बिजनेस शुरू किया.

