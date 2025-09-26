PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस

Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी
बिजनेस
Abhay Sharma | Sep 26, 2025, 02:50 PM IST
1.Reprint or Download e-PAN card
अगर आपका पैन कार्ड खो जाए तो नये पैनकार्ड के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं. या तो आप अपने आधार कार्ड दोबारा प्रिंट करवाकर मंगा लें. या फिर उसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर लें. दोनों ही पूरी तरह से वैलिड हैं.
2.PAN Aadhaar Linking is Must
इस बात का ध्यान रखें कि PAN कार्ड से आधार कार्ड की लिंकिंग ज़रूरी है. इसके बिना आप पैन कार्ड की नई कॉपी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. अगर आपने आधार-पैन लिंक नहीं किया है तो सबसे पहले वो करें. इसके लिए आपके पैन और आधार कार्ड में नाम, पिता के नाम और डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच नहीं होना चाहिए.
3.How to Reprint New PAN Card
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN) के पोर्टल पर जाएं. यहां आपको चार टैब दिखेंगे. इनमें से रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड पर क्लिक करें. एक नया पन्ना खुलेगा. इसके बाद अपना PAN और Aadhaar Number डालें. अपने जन्म का महीना और साल ऐड करें.
I am Not a Robot ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा, आपको 50 रुपये जमा करने होंगे. पेमेंट करके अपना एप्लिकेशन पूरा करें. 15 दिन में आपके आधार के पते पर आपका पैन कार्ड डिलिवर हो जाएगा.
4.How to Download E Pan Card
आपको e-PAN कार्ड डाउनलोड करने वाले टैब पर क्लिक करना होगा. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर डालने के बाद अपने जन्म का महीना और साल डालना होगा. इसके बाद आपको कैप्चा वैलिटेड करने के बाद सबमिट करना होगा. अगर आपने अपने पैन में 30 दिन के अंदर कोई अपडेट किया है तो ईपैन कार्ड डाउनलोड करना पूरी तरह से फ्री है. वहीं अगर आपने उसमें 30 से पहले कोई बदलाव किया है तो ईमेल पर ईपैन कार्ड पाने के लिए आपको 8.26 रुपये जमा करने होंगे.
5.How to Link Aadhaar With PAN
पैन कार्ड अपडेट करने, उसे दोबारा प्रिंट करने या ePAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके आधार से पैन कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल में जाना होगा. पेज पर बाईं तरफ दी गई लिस्ट से आपको Link Aadhaar वाले ऑप्शन पर जाना होगा.
यहां आपको अपना पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी उसे एंटर करके वैलिडेट करना होगा. आपको बता दें कि पहले यह सुविधा फ्री थी, लेकिन अब आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस चुकानी होगी.
