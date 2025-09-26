PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस

5 . How to Link Aadhaar With PAN

पैन कार्ड अपडेट करने, उसे दोबारा प्रिंट करने या ePAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके आधार से पैन कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल में जाना होगा. पेज पर बाईं तरफ दी गई लिस्ट से आपको Link Aadhaar वाले ऑप्शन पर जाना होगा.

यहां आपको अपना पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी उसे एंटर करके वैलिडेट करना होगा. आपको बता दें कि पहले यह सुविधा फ्री थी, लेकिन अब आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस चुकानी होगी.

