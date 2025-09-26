FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी

Shardiya Navratri Kanya Pujan: नवरात्रि पर कन्याओं को भूल से भी न दें ये 6 उपहार, नाराज हो जाएंगी मां दुर्गा 

तो क्या Saudi Arab के गले लगकर Pakistan ने Islamic NATO का श्रीगणेश किया है? आइये समझें

Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन

IND vs PAK Final: एशिया कप के इतिहास में पहली बार होगा भारत-पाकिस्तान का फाइनल, जानें कब और कहां खेला जाएगा खिताब मैच

डायबिटीज मरीजों को खाना ही नहीं, पानी पीने के समय का भी रखना चाहिए ध्यान, जानें क्या है सही टाइम

Ladakh protest: लद्दाख हिंसा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले गई पुलिस

नेपाल के बाद अब इस देश में Gen-Z का बवाल, सरकार ने टेके घुटने वापस लिया अपना फैसला

Friday Remedies:खूब कमाने पर भी चढ़ रहा है कर्ज तो शुक्रवार को गलती से भी न करें ये काम, आर्थिक तंगी से मिल जाएगी मुक्ति

PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी

Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी

Shardiya Navratri Kanya Pujan: नवरात्रि पर कन्याओं को भूल से भी न दें ये 6 उपहार, नाराज हो जाएंगी मां दुर्गा 

नवरात्रि पर कन्याओं को भूल से भी न दें ये 6 उपहार, नाराज हो जाएंगी मां दुर्गा

तो क्या Saudi Arab के गले लगकर Pakistan ने Islamic NATO का श्रीगणेश किया है? आइये समझें

तो क्या Saudi Arab के गले लगकर Pakistan ने Islamic NATO का श्रीगणेश किया है? आइये समझें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन

Karwa Chauth पर हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन

PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस

PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस

हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

HomePhotos

बिजनेस

PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस

PAN Card हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा है. इसमें हमारी कई फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं. ऐसे में पैन कार्ड का खो जाना बड़ी आफ़त को न्योता दे सकता है. अगर आपका पैन कार्ड गुम हो जाए तो सबसे पहले तो FIR कराएं. इसके बाद पैन कार्ड की नई कॉपी के लिए आवेदन ज़रूर करें.

Abhay Sharma | Sep 26, 2025, 02:50 PM IST

1.Reprint or Download e-PAN card

Reprint or Download e-PAN card
1

अगर आपका पैन कार्ड खो जाए तो नये पैनकार्ड के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं. या तो आप अपने आधार कार्ड दोबारा प्रिंट करवाकर मंगा लें. या फिर उसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर लें. दोनों ही पूरी तरह से वैलिड हैं.

Advertisement

2.PAN Aadhaar Linking is Must

PAN Aadhaar Linking is Must
2

इस बात का ध्यान रखें कि PAN कार्ड से आधार कार्ड की लिंकिंग ज़रूरी है. इसके बिना आप पैन कार्ड की नई कॉपी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. अगर आपने आधार-पैन लिंक नहीं किया है तो सबसे पहले वो करें. इसके लिए आपके पैन और आधार कार्ड में नाम, पिता के नाम और डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच नहीं होना चाहिए.

3.How to Reprint New PAN Card

How to Reprint New PAN Card
3

आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN) के पोर्टल पर जाएं. यहां आपको चार टैब दिखेंगे. इनमें से रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड पर क्लिक करें. एक नया पन्ना खुलेगा. इसके बाद अपना PAN और Aadhaar Number डालें. अपने जन्म का महीना और साल ऐड करें.

I am Not a Robot ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा, आपको 50 रुपये जमा करने होंगे. पेमेंट करके अपना एप्लिकेशन पूरा करें. 15 दिन में आपके आधार के पते पर आपका पैन कार्ड डिलिवर हो जाएगा.

4.How to Download E Pan Card

How to Download E Pan Card
4

आपको e-PAN कार्ड डाउनलोड करने वाले टैब पर क्लिक करना होगा. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर डालने के बाद अपने जन्म का महीना और साल डालना होगा. इसके बाद आपको कैप्चा वैलिटेड करने के बाद सबमिट करना होगा. अगर आपने अपने पैन में 30 दिन के अंदर कोई अपडेट किया है तो ईपैन कार्ड डाउनलोड करना पूरी तरह से फ्री है. वहीं अगर आपने उसमें 30 से पहले कोई बदलाव किया है तो ईमेल पर ईपैन कार्ड पाने के लिए आपको 8.26 रुपये जमा करने होंगे.

TRENDING NOW

5.How to Link Aadhaar With PAN

How to Link Aadhaar With PAN
5

पैन कार्ड अपडेट करने, उसे दोबारा प्रिंट करने या ePAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके आधार से पैन कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing पोर्टल में जाना होगा. पेज पर बाईं तरफ दी गई लिस्ट से आपको Link Aadhaar वाले ऑप्शन पर जाना होगा.

यहां आपको अपना पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी उसे एंटर करके वैलिडेट करना होगा. आपको बता दें कि पहले यह सुविधा फ्री थी, लेकिन अब आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस चुकानी होगी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
UP Crime News: कपड़े सुखाने को लेकर खूनी संघर्ष, पिता ने की बेरहमी से बेटे की हत्या 
कपड़े सुखाने को लेकर खूनी संघर्ष, पिता ने की बेरहमी से बेटे की हत्या
Viral video: इधर सुनार ने दिखाए गहने, उधर दिनदहाड़े 16 लाख की ज्वेलरी गायब, सीसीटीवी ने पकड़ी महिलाओं की चोरी
Viral video: इधर सुनार ने दिखाए गहने, उधर दिनदहाड़े 16 लाख की ज्वेलरी गायब, सीसीटीवी ने पकड़ी महिलाओं की चोरी
Vitamin Deficiency: सिरदर्द, नसों में कमजोरी या छाले का बार-बार होना शरीर में इस विटामिन के माइनस में होने का है इशारा
सिरदर्द, बेचैनी, मुंह में छाले का बार-बार होना है गंभीर, समझ लें शरीर में माइनस में है ये विटामिन
UP: दरिंदे बेटे को बचाने की आड़ में पिता ने रची खतरनाक साजिश, कोर्ट को दिया झांसा, अब जाकर हुआ खुलासा
दरिंदे बेटे को बचाने की आड़ में पिता ने रची खतरनाक साजिश, कोर्ट को दिया झांसा, अब जाकर हुआ खुलासा
Dev Uthani Ekadashi Upay: आज से मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत, राशि अनुसार करेंगे ये उपाय तो मिलेंगे लाभ
आज से मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत, राशि अनुसार करेंगे ये उपाय तो मिलेंगे लाभ
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन
Karwa Chauth पर हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन
PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस
PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस
हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी
हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी
LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके
LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके
Birth Mark Signs: आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत
आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE