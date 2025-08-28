UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
राजा राम | Aug 28, 2025, 06:16 PM IST
1.यूपीआई आज हर किसी के मोबाइल में
यूपीआई आज हर किसी के मोबाइल में मौजूद है. सड़क किनारे की दुकान हो या मॉल, लोग बिना कैश रखे आसानी से पेमेंट कर रहे हैं.
2.यूजर्स को सावधान रहना होगा
लेकिन साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यूजर्स को सावधान रहना होगा.
3.सबसे अहम बात है पासवर्ड
सबसे अहम बात है पासवर्ड. यूपीआई ऐप खोलने और पेमेंट करने—दोनों के लिए अलग-अलग पिन सेट करना होता है. अगर ये पासवर्ड कमजोर हैं या किसी और को बता दिए, तो खाते से पैसे गायब होना तय है.
4.ऐप को अपडेट न करना
दूसरी गलती जो लोग करते हैं, वह है ऐप को अपडेट न करना. कंपनी हर अपडेट में सुरक्षा से जुड़ी खामियों को दूर करती है. पुराने वर्जन पर चलना खतरे को न्योता देना है.
5.पिन
तीसरा झांसा तब मिलता है जब कोई कहे कि पैसे पाने के लिए पिन डालना होगा. ध्यान रखें, पिन सिर्फ पैसे भेजने के वक्त ही डाला जाता है, लेने के वक्त नहीं.
6.व्यक्तिगत जानकारी साझा करना
चौथी गलती है व्यक्तिगत जानकारी साझा करना. अक्सर जालसाज बैंक कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं और डिटेल्स मांगते हैं. असलियत यह है कि बैंक कभी भी ऐसी जानकारी नहीं मांगता.
7.बिना जांचे पेमेंट कर देना
पांचवी और आम भूल है, बिना जांचे पेमेंट कर देना. हमेशा सामने वाले का नाम और यूपीआई आईडी चेक करें, वरना पैसा गलत खाते में जा सकता है.
8.कमाई मिनटों में खत्म हो सकती है
साफ है कि यूपीआई जितना आसान है, उतना ही रिस्क भी लेकर आता है. इसलिए इन पांच गलतियों से बचें, वरना आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में खत्म हो सकती है.