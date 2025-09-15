FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

Puri News: दाह संस्कार की हो चुकी थी पूरी तैयारी, चिता पर लेटी थीं महिला, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा.....

वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

Honest Village in India: न दुकानों और घरों पर ताला, न ही चोरी का डर... 'ईमानदारी की मिसाल' है भारत का यह गांव 

इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर भीषड़ सड़क हादसा, एक दर्जन से अधिक लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत

Surya Grahan Upday: क्या सभी 12 राशियों पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव? जानें किन उपायों से कम होगा असर

5,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज 17 हजार करोड़ की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा

नेपाल की नई सरकार का Gen-Z पक्ष में पहला कदम, प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों को मिलेगा शहीद का दर्जा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

बिहार में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया-...'तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे'

Puri News: दाह संस्कार की हो चुकी थी पूरी तैयारी, चिता पर लेटी थीं महिला, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा.....

Puri News: दाह संस्कार की हो चुकी थी पूरी तैयारी, चिता पर लेटी थीं महिला, फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा.....

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी

HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल

वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

HomePhotos

बिजनेस

वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

आज के समय पर हर व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उनके पास आइडिया की कमी है. इसी वजह से आज हम आपके लिए 7 बिजनेस लेकर आए हैं, जो वेडिंग सीजन में शुरू कर सकते हैं. सितंबर के बाद वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा.

मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2025, 10:45 PM IST

1.वेडिंग डेकोरेशन

वेडिंग डेकोरेशन
1

आप वेडिंग डेकोरेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो वेडिंग सीजन काफी चलता है. इसमें आप फ्लावर, डेकोरेशन और लाइटिंग के काम कर सकते हैं. 
 

Advertisement

2.वेडिंग कैटरिंग

वेडिंग कैटरिंग
2

आज के समय पर लोग अपने ऊपर ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो कैटरिंग तलाश करते हैं. इसमें आप अपने ग्राहक से खाना, पानी, स्टार्टअप समेत अन्य चीजे को ऑर्डर ले सकते हैं. 
 

3.वेडिंग ड्रेस डिजाइनर

वेडिंग ड्रेस डिजाइनर
3

आज के समय पर लोग लोड कम लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक सब कुछ बाहर से तलाशते हैं. ऐसे में लोगों की ड्रेस डिजाइनर को लेकर डिमांड काफी बढ़ गई है. अगर आप एक डिनाइजर हैं या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जो अच्छा ड्रेस डिजाइनर है, तो ये आपके काम की चीज है. 
 

4.वेडिंग ज्वेलरी डिजाइन

वेडिंग ज्वेलरी डिजाइन
4

अगर आप डिजाइनर है, तो ये बिजनेस आपके लिए है. भले ही इंटरनेट पर तमाम नए-नए ज्वेलरी के कलेक्शन मौजूद है. लेकिन कुछ दुल्हन ऐसी भी होती हैं, जो एक नया लुक चाहती है, जिसके लिए वो वेडिंग ज्वेलरी के लिए डिजाइनर तलाश करती हैं. 
 

TRENDING NOW

5.वेडिंग प्लानर

वेडिंग प्लानर
5

अगर आपके पास वेडिंग के लिए बावर्ची से लेकर मेकअब आर्टिस्ट समेत वेन्यू तक की जुगाड़ है, तो आप के लिए ये काम बेस्ट है. आज के समय में लोग वेडिंग प्लानर को भी तलाश करते हैं, जो अपनी शादी की पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं. ऐसे में आप भी इस बिजनेस से एक सीजन में मालामाल हो सकते हैं.  
 

6.वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट

वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट
6

अगर आपको एक अच्छा और जबरदस्त मेकअप आता है या आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को जानते हैं, तो ये काम आपके लिए है. इससे आप वेडिंग में दुल्हन समेत महिलाओं को मेकअप करवा सकते हैं, जिससे तगड़ी कमाई होती है. 
 

7.वेडिंग फोटोग्राफी

वेडिंग फोटोग्राफी
7

आज के समय में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का चलन ज्यादा हो गया है. अब तो प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट का चलन भी ज्यादा है. ऐसे में आप फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और तगड़ी कमाई कर सकते हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि चाहे जितना श्राद्ध तर्पण कर लो, बिना ये काम किए पितरों को नहीं मिल सकता मोक्ष-गैलरी
HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल
HK vs SL Highlights: हांगकांग के खिलाफ हारते-हारते जीती श्रीलंका, करीबी मुकाबले में 4 विकेट से किया कमाल
वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल
वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल
5,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज 17 हजार करोड़ की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा
5,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज 17 हजार करोड़ की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE