वेडिंग सीजन से पहले शुरू करें ये 7 बिजनेस, चंद महीनों में हो जाएंगे मालामाल

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2025, 10:45 PM IST
1.वेडिंग डेकोरेशन
आप वेडिंग डेकोरेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो वेडिंग सीजन काफी चलता है. इसमें आप फ्लावर, डेकोरेशन और लाइटिंग के काम कर सकते हैं.
2.वेडिंग कैटरिंग
आज के समय पर लोग अपने ऊपर ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो कैटरिंग तलाश करते हैं. इसमें आप अपने ग्राहक से खाना, पानी, स्टार्टअप समेत अन्य चीजे को ऑर्डर ले सकते हैं.
3.वेडिंग ड्रेस डिजाइनर
आज के समय पर लोग लोड कम लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक सब कुछ बाहर से तलाशते हैं. ऐसे में लोगों की ड्रेस डिजाइनर को लेकर डिमांड काफी बढ़ गई है. अगर आप एक डिनाइजर हैं या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जो अच्छा ड्रेस डिजाइनर है, तो ये आपके काम की चीज है.
4.वेडिंग ज्वेलरी डिजाइन
अगर आप डिजाइनर है, तो ये बिजनेस आपके लिए है. भले ही इंटरनेट पर तमाम नए-नए ज्वेलरी के कलेक्शन मौजूद है. लेकिन कुछ दुल्हन ऐसी भी होती हैं, जो एक नया लुक चाहती है, जिसके लिए वो वेडिंग ज्वेलरी के लिए डिजाइनर तलाश करती हैं.
5.वेडिंग प्लानर
अगर आपके पास वेडिंग के लिए बावर्ची से लेकर मेकअब आर्टिस्ट समेत वेन्यू तक की जुगाड़ है, तो आप के लिए ये काम बेस्ट है. आज के समय में लोग वेडिंग प्लानर को भी तलाश करते हैं, जो अपनी शादी की पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं. ऐसे में आप भी इस बिजनेस से एक सीजन में मालामाल हो सकते हैं.
6.वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट
अगर आपको एक अच्छा और जबरदस्त मेकअप आता है या आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को जानते हैं, तो ये काम आपके लिए है. इससे आप वेडिंग में दुल्हन समेत महिलाओं को मेकअप करवा सकते हैं, जिससे तगड़ी कमाई होती है.
7.वेडिंग फोटोग्राफी
आज के समय में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का चलन ज्यादा हो गया है. अब तो प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट का चलन भी ज्यादा है. ऐसे में आप फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और तगड़ी कमाई कर सकते हैं.