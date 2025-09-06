5,000 रुपये में शुरू करें ये 6 बिजनेस, पूरे साल होगी तगड़ी कमाई; तुंरत अपनाएं ये काम

OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
Diabetes Care: डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये सब्जियां, इन्हें खाने से कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर
Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक
Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग
Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 06, 2025, 09:45 PM IST
1.चाय का स्टॉल
अगर आप बढ़िया चाय बना सकते हैं, तो आफ एक छोटी सी चाय स्टॉल लगा सकते हैं. इसकी शुरुआती लागत 5,000 रुपये से हो सकती हैं. वहीं आप इस बिजनेस से अच्छी खासी कमाई हो सकती है.
2.फास्ट फूड कार्नर
वहीं आप फास्ट फूड कार्नर भी 5,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं. बस आपको इस बिजनेस के लिए अच्छा फूड तैयार करना होगा, जिसमें स्वाद काफी अच्छा हो. उसके बाद आप इस बिजनेस से तगड़ी कमाई कर सकते हैं.
3.ट्यूशन का बिजनेस
अगर आप घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको बेंच लानी होगी, जिसके लिए 5,000 रुपये में आप ये स्टार्ट कर सकती हैं.
4.पानी की सप्लाई
आप 5,000 रुपये में पानी की सप्लाई का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. इस काम से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिससे आप सालभर पैसा कमा सकते हैं.
5.प्रेस और वॉशिंग सर्विस का बिजनेस
आप प्रेस और वॉशिंग सर्विस का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आमतौर पर सभी के घर पर वॉशिंग मशीन रहती ही, जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि 5,000 रुपये में ये काम शुरू हो सकता है और फिर आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं.
6.आचार-पापड़ का बिजनेस
आप 5,000 रुपये में आचार और पापड़ का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. बस आपको आचार और पापड़ की क्वालिटी अच्छी देनी होगी और उसके बाद आप पूरा साल तगड़ी कमाई करते हैं.