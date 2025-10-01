25,000 रुपये से शुरू करें ये 5 बिजनेस, हर महीने होगी तगड़ी कमाई

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

Chhannu Lal Mishra: भारत ने खो दिया अपना संगीत का अनमोल रत्न, पंडित छन्नूलाल मिश्र का वाराणसी में निधन

शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 

कतर पर हमला अब अमेरिका... ट्रंप ने जारी किया आदेश, इजरायल को भी दिया सख्त संदेश

IND vs WI Test Playing XI Team: अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहला टेस्ट, ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

Gandhi Jayanti: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं

Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

HomePhotos

बिजनेस

25,000 रुपये से शुरू करें ये 5 बिजनेस, हर महीने होगी तगड़ी कमाई

आज के समय में हर शख्स नौकरी से परेशान हो गया है और अपना बिजनेस करना चाहता है. एक कहावत है कि कोई काम छोटा नहीं होता है... इसी वजह से आज हम आपके लिए सिर्फ 25000 रुपये में ऐसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, जिससे आप महीन की तगड़ी कमाई कर सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Oct 01, 2025, 11:17 PM IST

1.नमकीन बनाने का बिजनेस

नमकीन बनाने का बिजनेस
1

नमकीन बनाने के लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये है. अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं, तो हर महीन 22 से 25 हजार रुपये कमा सकते हैं. 
 

Advertisement

2.अचार का बिजनेस

अचार का बिजनेस
2

आज के समय में अचार का बिजनेस काफी तेजी से मार्केट में फैल रहा है. मार्केट में कई तरह का अचार है, लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी का अचार बनाना शुरू कर दिया, तो आप इससे तगड़ी कमाई कर सकते हैं. 
 

3.अगरबत्ती बनाने का बिजनेस

अगरबत्ती बनाने का बिजनेस
3

इस बिजनेस को आप पार्टटाइम के तौर पर भी कर सकते हैं. ऑफिस से लौटने के बाद खाली समय पर आप अगरबत्ती का बिजवेस कर सकते हैं, जिससे हर महीने करीब 25,000 रुपये कमा सकते हैं. 
 

4.फ्रीलांसिंग का बिजनेस

फ्रीलांसिंग का बिजनेस
4

अगर आपके पास बढ़िया स्किल्स हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है. आप फ्रीलांसिंग के जरिए तगड़ा पैसा कमा सकते हैं. इसमें आपको 5 से 20 हजा तक निवेश करना होगा, जिसके बाद आप हर महीने अच्छा पैसा कमा सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.चाय की दुकान

चाय की दुकान
5

नौकरी के साथ-साथ आप ओवर टाइम चाय की दुकान कर सकते हैं. इसमें आप 25 हजार रुपये तक निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी तगड़ी कमाई हो सकती है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं
Gandhi Jayanti: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं
Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 
शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को विवाह के लिए कहना चाहिए- हां
Dussehra 2025: कौन थी धन्यमालिनी? जिसने रावण के लिए छोड़ दी थी भगवान विष्णु की भक्ति
Dussehra 2025: कौन थी धन्यमालिनी? जिसने रावण के लिए छोड़ दी थी भगवान विष्णु की भक्ति
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE