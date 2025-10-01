25,000 रुपये से शुरू करें ये 5 बिजनेस, हर महीने होगी तगड़ी कमाई

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 01, 2025, 11:17 PM IST
1.नमकीन बनाने का बिजनेस
नमकीन बनाने के लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये है. अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं, तो हर महीन 22 से 25 हजार रुपये कमा सकते हैं.
2.अचार का बिजनेस
आज के समय में अचार का बिजनेस काफी तेजी से मार्केट में फैल रहा है. मार्केट में कई तरह का अचार है, लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी का अचार बनाना शुरू कर दिया, तो आप इससे तगड़ी कमाई कर सकते हैं.
3.अगरबत्ती बनाने का बिजनेस
इस बिजनेस को आप पार्टटाइम के तौर पर भी कर सकते हैं. ऑफिस से लौटने के बाद खाली समय पर आप अगरबत्ती का बिजवेस कर सकते हैं, जिससे हर महीने करीब 25,000 रुपये कमा सकते हैं.
4.फ्रीलांसिंग का बिजनेस
अगर आपके पास बढ़िया स्किल्स हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है. आप फ्रीलांसिंग के जरिए तगड़ा पैसा कमा सकते हैं. इसमें आपको 5 से 20 हजा तक निवेश करना होगा, जिसके बाद आप हर महीने अच्छा पैसा कमा सकते हैं.
5.चाय की दुकान
नौकरी के साथ-साथ आप ओवर टाइम चाय की दुकान कर सकते हैं. इसमें आप 25 हजार रुपये तक निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी तगड़ी कमाई हो सकती है.