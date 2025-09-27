FacebookTwitterYoutubeInstagram
Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम 

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन

DIY Natural Hair Dye: सफेद बालों को कहें बाय-बाय! घर पर चायपत्ती से ऐसे बनाएं सबसे सस्ता और असरदार हेयर डाई

1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

नवरात्रि में कितने बजे तक खेलना चाहिए डांडिया-गरबा? अनोखा बोर्ड वायरल, देखकर कहेंगे- 'यही देखना बाकी था'

Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट

वैश्विक अशांति के बीच एस जयशंकर का बड़ा बयान, BRICS बनेगा तर्क, संवाद और बदलाव की आवाज, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की अपील

Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम 

नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

Maha Ashtami and Navami: महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन

महाअष्टमी-महानवमी की तिथि कब है?, यहां जानें किस दिन करें कन्या पूजन और होम-हवन

1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट

बिजनेस

1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

भारत सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि India Post का Speed Post सेवा 1 अक्टूबर 2025 से डिजिटल रूप में पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा. इसमें OTP वेरिफिकेशन, ऑनलाइन बुकिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और SMS नोटिफिकेशन जैसी नई सुविधाएं शामिल होंगी.

Sep 27, 2025, 09:00 AM IST

1.पार्सल की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी

पार्सल की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी
1

नई सुविधाओं का उद्देश्य ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट को और सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाना है. OTP वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए अब पार्सल की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और चोरी या गलत डिलीवरी की संभावना कम होगी. 
 

2.ऑनलाइन के माध्यम से पार्सल बुक

ऑनलाइन के माध्यम से पार्सल बुक
2

ग्राहक अब ऑनलाइन के माध्यम से  पार्सल बुक कर सकते हैं. इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे post office जाने की जरूरत नहीं रहेगी. 

3.real-time tracking की सुविधा

real-time tracking की सुविधा
3

स्पीड पोस्ट अब ग्राहकों को उनके  पार्सल की real-time tracking की सुविधा देगा.  इसके तहत हर  पार्सल का लोकेशन, अनुमानित डिलीवरी टाइम और किसी भी तरह की डिले की जानकारी तुरंत प्राप्त होगी. 

4.SMS अलर्ट्स भी भेजे जाएंगे

SMS अलर्ट्स भी भेजे जाएंगे
4

ग्राहकों को उनकी  पार्सल की स्थिति के बारे में SMS अलर्ट्स भी भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें हर अपडेट समय पर मिल सकेगा. सुविधाओं के साथ ही Inland Speed Post का टैरिफ भी अपडेट किया गया है. यह टैरिफ रिविजन बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया गया है. 

5.समय की बचत होगी

समय की बचत होगी
5

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से स्पीड पोस्ट सेवा और भरोसेमंद होगी और ग्राहकों के लिए समय और प्रयास की बचत होगी. 

6.आधुनिक और स्मार्ट सेवा

आधुनिक और स्मार्ट सेवा
6

नवीन डिजिटल सुधार और टैरिफ संशोधन के साथ भारत का स्पीड पोस्ट अब आधुनिक और स्मार्ट सेवा बन जाएगा, जो देशभर में पार्सल भेजने को और आसान बनाएगा. 

डायबिटीज मरीजों के लिए चीनी से भी ज्यादा फायदेमंद है कोकोनट शुगर, खाने से मिलेंगे कई लाभ
डायबिटीज मरीजों के लिए चीनी से भी ज्यादा फायदेमंद है कोकोनट शुगर, खाने से मिलेंगे कई लाभ
UP Crime News: कपड़े सुखाने को लेकर खूनी संघर्ष, पिता ने की बेरहमी से बेटे की हत्या 
कपड़े सुखाने को लेकर खूनी संघर्ष, पिता ने की बेरहमी से बेटे की हत्या
UP News: दो बेटों की हत्या के सदमे ने ली मां की जान, हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, जानें पूरा मामला
UP News: दो बेटों की हत्या के सदमे ने ली मां की जान, हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, जानें पूरा मामला
DMRC ने लॉन्च की बाइक टैक्सी सेवा, महिला यात्रियों के लिए होंगे खास इंतजाम, यहां पढ़ें पूरी डीटेल्स
DMRC ने लॉन्च की बाइक टैक्सी सेवा, महिला यात्रियों के लिए होंगे खास इंतजाम, यहां पढ़ें पूरी डीटेल्स
Khatu Shyam Aarti: बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना के साथ पढ़ें आरती और पाठ, सभी कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति
बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना के साथ पढ़ें आरती और पाठ, सभी कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स
Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये
दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट
दशहरा, धनतेरस-दिवाली से लेकर छठ पूजा और करवा चौथ तक कब है? अक्टूबर के तीज- त्योहारों की यहां देखें लिस्ट
IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी
IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
