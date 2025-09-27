1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट में बड़ा बदलाव, OTP वेरिफिकेशन से लेकर रियल-टाइम ट्रैकिंग तक यहां देखें पूरी डिटेल्स

Baby's Name Idea: नवरात्रि पर जन्मी है आपकी लाडली तो देवी के इन नामों पर रखें बेटियों का नाम
बिजनेस
राजा राम | Sep 27, 2025, 09:00 AM IST
1.पार्सल की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी
नई सुविधाओं का उद्देश्य ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट को और सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाना है. OTP वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए अब पार्सल की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और चोरी या गलत डिलीवरी की संभावना कम होगी.
2.ऑनलाइन के माध्यम से पार्सल बुक
ग्राहक अब ऑनलाइन के माध्यम से पार्सल बुक कर सकते हैं. इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे post office जाने की जरूरत नहीं रहेगी.
3.real-time tracking की सुविधा
स्पीड पोस्ट अब ग्राहकों को उनके पार्सल की real-time tracking की सुविधा देगा. इसके तहत हर पार्सल का लोकेशन, अनुमानित डिलीवरी टाइम और किसी भी तरह की डिले की जानकारी तुरंत प्राप्त होगी.
4.SMS अलर्ट्स भी भेजे जाएंगे
ग्राहकों को उनकी पार्सल की स्थिति के बारे में SMS अलर्ट्स भी भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें हर अपडेट समय पर मिल सकेगा. सुविधाओं के साथ ही Inland Speed Post का टैरिफ भी अपडेट किया गया है. यह टैरिफ रिविजन बढ़ते ऑपरेशनल खर्च और सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया गया है.
5.समय की बचत होगी
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से स्पीड पोस्ट सेवा और भरोसेमंद होगी और ग्राहकों के लिए समय और प्रयास की बचत होगी.
6.आधुनिक और स्मार्ट सेवा
नवीन डिजिटल सुधार और टैरिफ संशोधन के साथ भारत का स्पीड पोस्ट अब आधुनिक और स्मार्ट सेवा बन जाएगा, जो देशभर में पार्सल भेजने को और आसान बनाएगा.