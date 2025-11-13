Currency Comparison: इस देश में लेकर गए 100000 रुपये, तो रईसी में कटेगी जिंदगी, जानिए 1 लाख के कितने पैसे होंगे

बिजनेस
Abhay Sharma | Nov 13, 2025, 05:14 PM IST
1.दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यह जान लें कि यहां ₹1,00,000 भारतीय रुपये की कीमत कितनी होगी? वर्तमान में विनिमय दर के अनुसार, 1 भारतीय रुपया = लगभग 16.52 दक्षिण कोरियाई वोन (KRW) के बराबर है. यानी, भारत में ₹1,00,000 = लगभग 1651963 वोन होगा.. (13 नवंबर 2025 के अनुसार)
2.दक्षिण कोरियाई मुद्रा
बता दें कि दक्षिण कोरियाई मुद्रा "वोन (₩)" दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा है, इसे वॉन (Won) के नाम से जाना जाता है और इसका ISO कोड KRW है. यह मुद्रा सियोल स्थित बैंक ऑफ़ कोरिया द्वारा जारी की जाती है. वॉन नोट और सिक्के दोनों रूपों में मिलता है. नोट की बात करें तो 1,000 - 5,000, 10,000 - 50,000 वॉन और सिक्के में 10, 50, 100, 500 वॉन चलन में है.
3.कोरियाई मुद्रा
बता दें कि कोरियाई मुद्रा अपनी उन्नत जालसाजी-रोधी तकनीक के लिए दुनिया भर में जानी जाती है. इन बैंकनोटों में होलोग्राफिक स्ट्रिप्स, रंग बदलने वाली स्याही, माइक्रो-प्रिंटिंग और बनावट वाली सतह जैसी सुरक्षा विशेषताए होती हैं.
4.कब हुई थी शुरुआत?
जानकारी के मुताबिक आधुनिक वोन की शुरुआत 1962 में हुई थी. हालांकि, इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल से मानी जाती है. 1945 में जापानी शासन की समाप्ति के बाद, दक्षिण कोरिया ने वोन को अपनी स्वतंत्र मुद्रा के रूप में अपनाया.
5.पुरानी मुद्रा को वोन में बदला गया
बताते चलें कि, कोरियाई युद्ध के दौरान उच्च मुद्रास्फीति के कारण, पुरानी मुद्रा को "आधुनिक वोन" नामक एक नए रूप से बदल दिया गया. ऐसा मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण हुआ, इस स्थिति में पुरानी शैली की जगह आधुनिक वॉन के एक नए रूप ने ले ली.
