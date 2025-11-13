Currency Comparison: इस देश में लेकर गए 100000 रुपये, तो रईसी में कटेगी जिंदगी, जानिए 1 लाख के कितने पैसे होंगे

2 . दक्षिण कोरियाई मुद्रा

बता दें कि दक्षिण कोरियाई मुद्रा "वोन (₩)" दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा है, इसे वॉन (Won) के नाम से जाना जाता है और इसका ISO कोड KRW है. यह मुद्रा सियोल स्थित बैंक ऑफ़ कोरिया द्वारा जारी की जाती है. वॉन नोट और सिक्के दोनों रूपों में मिलता है. नोट की बात करें तो 1,000 - 5,000, 10,000 - 50,000 वॉन और सिक्के में 10, 50, 100, 500 वॉन चलन में है.