Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट

गुणेश चतुर्थी 2025 के मौके पर पूरे भारत में छुट्टी मनाई जाएगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या कल शेयर मार्केट बंद रहेगा या खुला रहेगा? आप यहां NSE और BSE के कारोबार का अपडेट भी जान सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 07:45 PM IST

1.कब है गणेश चतुर्थी?

कब है गणेश चतुर्थी?
1

गणेश चतुर्थी 2025 कल यानी बुधवार 27 अगस्त को पड़ रही है. इस खास मौके पर छुट्टियां रहेगी.
 

2.गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार बंद रहेगा या खुला?

गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार बंद रहेगा या खुला?
2

गणेश चतुर्थी के दिन यानी कल शेयर मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा. इस दिन इक्विटी, करेंसी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग, इक्विटी डेरिवेटव्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसीट्स कारोबार पूरी तरह बंद रहेंगे.  
 

3.NSE और BSE में कैसा रहेगा कारोबार?

NSE और BSE में कैसा रहेगा कारोबार?
3

गणेश चतुर्थी के दिन यानी 27 अगस्त को NSE और BSE दोनों ही शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे. क्योंकि गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाया जाता है और इस बार ट्रेडिंग स्क्रीन बंद रहेगी. 
 

4.क्या चालू रहेगा ट्रेडिंग सेटलमेंट?

क्या चालू रहेगा ट्रेडिंग सेटलमेंट?
4

27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स भी बंद रहेगा. इस दिन किसी भी तरह की ट्रेड सेटलमेंट नहीं होगा. 
 

5.2025 में और कब बंद रहेगा स्टॉप मार्केट?

2025 में और कब बंद रहेगा स्टॉप मार्केट?
5

साल 2025 में सिर्फ गणेश चतुर्थी नहीं बल्कि कई मौकों पर बंद होगा. इसके अलावा स्टॉक मार्केट 2 अक्टूबर, 21-22 अक्टूबर, 5 नंवबर और 25 दिसंबर को स्टॉक मार्केट बंद रहेगा. हालांकि अगले महीने यानी सितंबर में स्टॉक मार्केट शनिवार और रविवार को बंद रहेगी. 
 

