Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट

5 . 2025 में और कब बंद रहेगा स्टॉप मार्केट?

5

साल 2025 में सिर्फ गणेश चतुर्थी नहीं बल्कि कई मौकों पर बंद होगा. इसके अलावा स्टॉक मार्केट 2 अक्टूबर, 21-22 अक्टूबर, 5 नंवबर और 25 दिसंबर को स्टॉक मार्केट बंद रहेगा. हालांकि अगले महीने यानी सितंबर में स्टॉक मार्केट शनिवार और रविवार को बंद रहेगी.

