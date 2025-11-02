Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

3 . अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला दिया था

3

धारावाहिक उम्मीद में शाहरुख ने एक युवा बैंक कर्मचारी की भूमिका निभाई. इस किरदार में उनका मासूम और सहज अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया. इससे यह साफ दिखाई दिया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला दिया था.

