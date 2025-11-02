Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

मनोरंजन
राजा राम | Nov 02, 2025, 06:46 PM IST
1.दर्शकों के दिलों में बस गई
आज जब शाहरुख खान 60 वर्ष के हो गए हैं, उनके फिल्मी सफर के साथ-साथ टेलीविजन धारावाहिकों की याद भी उनकी यात्रा का अहम हिस्सा बनकर दर्शकों के दिलों में बस गई है. उनके सुपरहिट फिल्मों और यादगार किरदारों को लोग याद कर रहे हैं.
2.कई टेलीविजन धारावाहिक शामिल
फिल्मों से पहले शाहरुख खान ने कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया. इनमें फौजी (1988), दिल दरिया (1988), इंतजार (1989) और अधूरी जिंदगी (1989) शामिल हैं. लेकिन उनकी पहचान सबसे पहले दूरदर्शन पर आए उम्मीद धारावाहिक से मिली.
3.अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला दिया था
धारावाहिक उम्मीद में शाहरुख ने एक युवा बैंक कर्मचारी की भूमिका निभाई. इस किरदार में उनका मासूम और सहज अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया. इससे यह साफ दिखाई दिया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला दिया था.
4.दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुआ
छोटे पर्दे पर शाहरुख को सबसे पहले फौजी में देखा गया, जिसमें उन्होंने सेना अधिकारी अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई. यह धारावाहिक 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुआ.
5.सबसे चर्चित शो सर्कस
उनके टेलीविजन करियर का सबसे चर्चित शो सर्कस (1989-90) था, जिसका निर्माण अजीज मिर्जा ने किया था. यह धारावाहिक भी दर्शकों में खासा लोकप्रिय रहा.
6.दिल दरिया
दिल दरिया धारावाहिक भी उनके शुरुआती कार्यक्रमों में शामिल था. इसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी. प्रोडक्शन में देरी के कारण इसे बाद में प्रसारित किया गया.
7.अभिनय करियर की मजबूत नींव रखी
इन धारावाहिकों ने शाहरुख खान के अभिनय करियर की मजबूत नींव रखी. आज भी प्रशंसक इन्हें याद कर उनके शुरुआती दिनों को याद करते हैं.