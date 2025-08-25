Twitter
बिजनेस

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ

एलन मस्क को टेस्ला से 2017 से कोई सैलरी नहीं मिली है. उनकी कमाई कंपनी के परफॉर्मेंस पर आधारित है. विवादों के बावजूद मस्क की नेटवर्थ 419.1 बिलियन डॉलर है और वह अब भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं.

राजा राम | Aug 25, 2025, 05:12 PM IST

1.मस्क की सैलरी को लेकर बड़ा खुलासा

मस्क की सैलरी को लेकर बड़ा खुलासा
1

दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहे जाने वाले एलन मस्क हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी कमाई को लेकर है. टेस्ला, स्पेसएक्स और xAI जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ होने के बावजूद मस्क की सैलरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.
 

2.2017 से एलन मस्क ने सैलरी नहीं ली

2017 से एलन मस्क ने सैलरी नहीं ली
2

मस्क के छोटे भाई किम्बल मस्क ने हाल ही में बताया कि 2017 से एलन मस्क ने टेस्ला से कोई सैलरी नहीं ली है. उन्होंने कहा कि 'मेरे भाई को वेतन मिलना चाहिए, लेकिन पिछले 6-8 साल से उन्हें टेस्ला से कोई रकम नहीं मिली है.'

3.सैलरी स्ट्रक्चर बाकी सीईओ से अलग

सैलरी स्ट्रक्चर बाकी सीईओ से अलग
3

दरअसल, मस्क का सैलरी स्ट्रक्चर बाकी सीईओ से अलग है. उन्हें फिक्स्ड वेतन नहीं मिलता, बल्कि उनकी कमाई टेस्ला के प्रदर्शन से जुड़ी होती है. मुनाफा, मार्केट वैल्यू और रेवेन्यू बढ़ने पर ही उनकी इनकम तय होती है.

4.मस्क को करीब 4.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज

मस्क को करीब 4.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज
4

2018 में टेस्ला बोर्ड ने मस्क को करीब 4.64 लाख करोड़ रुपये ($56 बिलियन) का पैकेज दिया था. हालांकि डेलावेयर कोर्ट ने इस वेतन योजना को रद्द कर दिया और इसे खामियों वाला बताया. 

5.पैकेज पर कानूनी लड़ाई जारी

पैकेज पर कानूनी लड़ाई जारी
5

बाद में टेस्ला बोर्ड ने एक अस्थायी प्लान पास किया. इसमें 2.40 लाख करोड़ रुपये ($29 बिलियन) के शेयर शामिल हैं. फिलहाल इस पैकेज पर कानूनी लड़ाई जारी है.
 

6.25% वोटिंग हिस्सेदारी चाहते हैं

25% वोटिंग हिस्सेदारी चाहते हैं
6

एलन मस्क ने हाल ही में कहा कि वह टेस्ला में 25% वोटिंग हिस्सेदारी चाहते हैं. उनका कहना है कि बिना इतने कंट्रोल के वह एआई और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे.
 

7.शेयरहोल्डर के रिश्तों में खटास

शेयरहोल्डर के रिश्तों में खटास
7

इस बयान से उनके और टेस्ला शेयरहोल्डर के रिश्तों में खटास आ गई है. बोर्ड फिलहाल अदालत के फैसले और अपील का इंतजार कर रहा है.
 

8.एलन मस्क की मौजूदा नेटवर्थ

एलन मस्क की मौजूदा नेटवर्थ
8

अगर बात करें मस्क की कुल नेटवर्थ कि तो फोर्ब्स के मुताबिक, एलन मस्क की मौजूदा नेटवर्थ 419.1 बिलियन डॉलर है. यानी ये कहा जा सकता है कि विवादों के बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं.


 

