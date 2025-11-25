FacebookTwitterYoutubeInstagram
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इस तारीख को लगेगी अंतिम लोक अदालत, कम पैसों में निपटाएं पेंडिंग ट्रैफिक चालान, जानें पूरी प्रक्रिया

12 साल की मेहनत रंग लाई: रैपर Santy Sharma ने खोला अपना प्रोफेशनल म्यूज़िक स्टूडियो, लिखा इमोशनल पोस्ट

जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, इसका टाइमलाइन तो अभी जारी नहीं हुआ है. लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होने के कयास लगाए जा रहे हैं. क्योंकि 7वें वेतन आयोग का टाइम 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है.

रईश खान | Nov 25, 2025, 10:36 PM IST

1.डाक विभाग के क्लर्क का कितना होता है वेतन?

डाक विभाग के क्लर्क का कितना होता है वेतन?
1

इस बीच लोग कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी की कैलकुलेशन करने में जुटे हैं.. आज हम आपको पोस्ट ऑफिस के बाबूओं यानी क्लर्क (कर्मचारी) की सैलरी के बारे में बताएंगे. 8वां वेतन आयोग लागू पर उनकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी.

2.7वें वेतन आयोग के बाद डाक बाबू की बेसिक सैलरी

7वें वेतन आयोग के बाद डाक बाबू की बेसिक सैलरी
2

रिपोर्ट्स के अनुसार, डाक विभाग के क्लर्क की सैलरी 19,900 रुपये से शुरू होती है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, डाक बाबू की बेसिक सैलरी 19,000 रुपये है. इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए जैसे भत्ते भी मिलते हैं.

3.कितनी मिलती है इन-हैंड सैलरी

कितनी मिलती है इन-हैंड सैलरी
3

इन भत्तों को जोड़ लिया जाए तो एक बाबू को 37,000 से 39,000 रुपये इन-हैंड सैलरी मिलती है. लेकिन 8वें पे कमीशन के बाद इस सैलरी में लगभग डबल उछाल आ सकता है.

4.फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका

फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका
4

हांलाकि, इसमें फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. दरअसल यह एक मल्टीप्लायर होता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते, महंगाई कितनी बढ़ी और उनकी जरूरतों को कैलकुलेशन करके नए वेतन आयोग में सैलरी तय करता है.

TRENDING NOW

5.8th पे कमिशन में फिटमेंट फैक्टर

8th पे कमिशन में फिटमेंट फैक्टर
5

8वें वेतन आयोग के बाद क्लर्क यानी बाबू की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. 2016 में 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना हुआ था. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है.

6.8वें वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी सैलरी

8वें वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी सैलरी
6

इस हिसाब से डाक विभाग के बाबू की सैलरी 56,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है. यानी Basic Pay में 36 से 37 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है.

