8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

रईश खान | Nov 25, 2025, 10:36 PM IST
1.डाक विभाग के क्लर्क का कितना होता है वेतन?
इस बीच लोग कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी की कैलकुलेशन करने में जुटे हैं.. आज हम आपको पोस्ट ऑफिस के बाबूओं यानी क्लर्क (कर्मचारी) की सैलरी के बारे में बताएंगे. 8वां वेतन आयोग लागू पर उनकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी होगी.
2.7वें वेतन आयोग के बाद डाक बाबू की बेसिक सैलरी
रिपोर्ट्स के अनुसार, डाक विभाग के क्लर्क की सैलरी 19,900 रुपये से शुरू होती है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, डाक बाबू की बेसिक सैलरी 19,000 रुपये है. इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए जैसे भत्ते भी मिलते हैं.
3.कितनी मिलती है इन-हैंड सैलरी
इन भत्तों को जोड़ लिया जाए तो एक बाबू को 37,000 से 39,000 रुपये इन-हैंड सैलरी मिलती है. लेकिन 8वें पे कमीशन के बाद इस सैलरी में लगभग डबल उछाल आ सकता है.
4.फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका
हांलाकि, इसमें फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. दरअसल यह एक मल्टीप्लायर होता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते, महंगाई कितनी बढ़ी और उनकी जरूरतों को कैलकुलेशन करके नए वेतन आयोग में सैलरी तय करता है.
5.8th पे कमिशन में फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग के बाद क्लर्क यानी बाबू की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. 2016 में 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना हुआ था. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है.
6.8वें वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी सैलरी
इस हिसाब से डाक विभाग के बाबू की सैलरी 56,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है. यानी Basic Pay में 36 से 37 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है.