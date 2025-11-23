Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं दे रहीं बैंक FD से ज्यादा ब्याज, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा

1 . नए निवेशकों को पहले की तुलना में कम कमाई

बैंकों की एफडी दरों में लगातार गिरावट से सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए रिटर्न कम हो रहे हैं. ज्यादातर बड़े बैंक वर्तमान में 6% से 7% के बीच ही ब्याज दे रहे हैं, जिससे नए निवेशकों को पहले की तुलना में कम कमाई हो रही है.

