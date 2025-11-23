Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं दे रहीं बैंक FD से ज्यादा ब्याज, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा

बिजनेस
राजा राम | Nov 23, 2025, 04:20 PM IST
1.नए निवेशकों को पहले की तुलना में कम कमाई
बैंकों की एफडी दरों में लगातार गिरावट से सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए रिटर्न कम हो रहे हैं. ज्यादातर बड़े बैंक वर्तमान में 6% से 7% के बीच ही ब्याज दे रहे हैं, जिससे नए निवेशकों को पहले की तुलना में कम कमाई हो रही है.
2.पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं बेहतर विकल्प
ऐसे समय में पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं बेहतर विकल्प बन रही हैं, क्योंकि इन पर सरकार द्वारा तय की गई ब्याज दरें इस तिमाही के लिए 7% से ऊपर हैं. ये दरें 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी और अगले तिमाही में फिर समीक्षा होगी.
3.ब्याज दर कई बैंकों से अधिक
पोस्ट ऑफिस की 2 साल की जमा योजना पर 7% ब्याज मिल रहा है, जबकि 3 साल की FD पर यह दर 7.1% है. 5 साल की जमा योजना पर ब्याज बढ़कर 7.5% हो जाता है, जो कई बैंकों से अधिक है.
4.वरिष्ठ नागरिकों के लिए आकर्षक दर
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम विशेष रूप से आकर्षक है, क्योंकि यह 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है. वहीं मंथली इनकम अकाउंट पर 7.4% की दर से हर महीने नियमित आय मिलती है.
5.पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना
लंबी अवधि में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) 7.7% वार्षिक ब्याज देता है, जबकि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना क्रमशः 7.1% और 8.2% की दरों पर उपलब्ध हैं.
6.इनकम टैक्स से राहत
कई योजनाओं में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, जो करदाताओं के लिए अतिरिक्त लाभ है.
7.प्राइवेट बैंक 6.6% तक ही ब्याज दे रहे हैं
इसके मुकाबले, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे बड़े प्राइवेट बैंक 6.6% तक ही ब्याज दे रहे हैं. कुछ छोटे बैंक 7% से अधिक दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है.
8.एफडी की तुलना में अधिक फायदेमंद
कुल मिलाकर, सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न चाहने वालों के लिए पोस्ट ऑफिस योजनाएं इस समय बैंक एफडी की तुलना में अधिक फायदेमंद साबित हो रही हैं.