पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 09:32 PM IST
1.इस वजह से सबसे पॉपुलर है PPF
पोस्ट ऑफिस की तमाम स्कीमों में सबसे पॉपुलर स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) ही है. इसमें लंबे समय तक सुरक्षित बचत करने वाले निवेशकों के लिए ये बढ़िया ऑप्शन है. इसमें 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलता है. खास बात ये है कि इसमें ब्याज और मैच्योरिटी का पैसा टैक्स-फ्री होता है. इसमें आप 500 रुपये सालाना से लेकर 1.5 लाख तक सालाना इन्वेस्ट कर सकते हैं.
2.12,500 रुपये में कैसे मिलेगा 40 लाख का रिटर्न?
मनी मेकिंग स्कीम शानदार रिटर्न देती है. इस स्कीम अगर शख्स 12, 500 निवेश करता है, तो 15 सालों में 22.5 लाख रुपये जमा होते हैं. लेकिन 7.1 प्रतिशत से उसे 17.47 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा. इसी तरह उसे 40 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा.
3.लोन लेना होगा आसान
PPF की ये लंबी स्कीम से आपकी बचत तो होगी ही और साथ ही इसमें आपको कई फायदे भी मिलेंगे. अगर आप इसमें खाता खोलते हैं, तो आपको एक साल के बाद लोन लेने का ऑप्शन भी मिल जाएगा. इतना ही नहीं अगर आपके खाते को 5 साल पूरे हो गए, तो आपको आंशिक निकासी की भी मंजूरी मिल जाएगी. इससे इमरजेंसी में आपको पैसों की कमी कभी नहीं होगी.
4.क्यों चुने PPF स्कीम?
अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड चुनते हैं, तो आपको काफी फायदे हो सकते हैं. इसमें आपको सेफ्टी, टैक्स बचत और लंबे समय के लिए पैसा बनाने की मिलेगा. इसी वजह से करोड़ों भारतीय इस स्कीम से जुड़े हुए हैं.
5.एक्सपर्ट की सलाह से ही करें निवेश
ये खबर सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.