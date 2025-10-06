FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम

पूरे भारत में अब त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है. इस सीजन में सबसे ज्यादा गोल्ड की डिमांड होती है. लेकिन अब अगर आपको गोल्ड खरीदना है, तो उसके लिए आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा. यहां आप पूरी जानकारी दे सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 06, 2025, 10:40 PM IST

1.कितनी कीमत पर लगेगा आधार और पैन कार्ड?

कितनी कीमत पर लगेगा आधार और पैन कार्ड?
1

अब गोल्ड खरीदने के लिए आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड देना ही होगा. अगर आप एक दिन में कैश 2 लाख या उससे ज्यादा का गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको पैन या आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा. इसपर इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम सख्त कर दिए गए हैं. 
 

2.पहले कितने लाख की थी लीमिट?

पहले कितने लाख की थी लीमिट?
2

आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2020 को गोल्ड खरीदने के लिए अलग लीमित. तब लोग कैश 10 लाख या उससे ज्यादा का गोल्ड खरीदने के लिए पैन या आधार कार्ड देना पड़ता था. लेकिन अब इनकम टैक्स ने इसपर अपने नियम सख्त कर लिए हैं और 10 लाख से घटाकर 2 लाख रुपये इसकी नकम कर दी है. 
 

3.एक्सपर्ट्स ने भी दी अपनी राय

एक्सपर्ट्स ने भी दी अपनी राय
3

इनकम टैक्स के नए नियमों पर एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी हैं. उनका कहना है कि कानूनों के अनुसार, आप कितनी भी रकम का भुगतान करके नकद सोना खरीद सकते हैं. इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है. हालांकि अब आपको दो या उससे ज्यादा नदक खरीदारी पर पैन या आधार कार्ड देनी होगी. लेकिन इसमें कोई लीमिट नहीं है, जैसे कि अगर 5 लाख का भी गोल्ड खरीदते हैं या उससे ज्यादा, तो आपको बस अपना कार्ड देना होगा. 
 

4.इनकम टैक्स लगा सकती है जुर्माना

इनकम टैक्स लगा सकती है जुर्माना
4

अगर आप नियमों का उल्लघंन करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना ठोक सकती है. जैसे कि अगर कोई ज्वेलर बिना आधार या पैन कार्ड नहीं लेता है और नकद दो लाख या उससे ज्यादा का गोल्ड बेचता है, तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा. 
 

5.बिना पैन या आधार कार्ड के भी खरीद सकते हैं सोना

बिना पैन या आधार कार्ड के भी खरीद सकते हैं सोना
5

आपको बता दें कि आप बिना पैन या आधार कार्ड के भी सोना खरीद सकते हैं. जैसे कि अगर आप 200 रुपये से लेकर 2 लाख के अंदर तक गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको पैन या आधार कार्ड बिना दिए की गोल्ड खरीद सकते हैं.
 

