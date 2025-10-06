बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम

3 . एक्सपर्ट्स ने भी दी अपनी राय

इनकम टैक्स के नए नियमों पर एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी हैं. उनका कहना है कि कानूनों के अनुसार, आप कितनी भी रकम का भुगतान करके नकद सोना खरीद सकते हैं. इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है. हालांकि अब आपको दो या उससे ज्यादा नदक खरीदारी पर पैन या आधार कार्ड देनी होगी. लेकिन इसमें कोई लीमिट नहीं है, जैसे कि अगर 5 लाख का भी गोल्ड खरीदते हैं या उससे ज्यादा, तो आपको बस अपना कार्ड देना होगा.

