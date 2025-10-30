कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी

अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका
बिजनेस
राजा राम | Oct 30, 2025, 06:16 PM IST
1.संघर्ष से सफलता की ओर
ताइवान में जन्मे जेन्सेन हुआंग का बचपन मुश्किलों में बीता. वियतनाम युद्ध के समय परिवार ने उन्हें अमेरिका भेज दिया, जहां वे अपने चाचा के साथ रहे. यहीं से उनके जीवन का संघर्ष और सीखने का सिलसिला शुरू हुआ.
2.शौचालय साफ करने पड़ते थे
'रिफॉर्म स्कूल' में पढ़ाई के दौरान उन्हें शौचालय साफ करने पड़ते थे. कठिन माहौल में भी हुआंग ने खुद को टूटने नहीं दिया. धीरे-धीरे उन्होंने अंग्रेजी सीखी और आगे बढ़ने का संकल्प लिया.
3.टेबल टेनिस चैंपियन
ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वे टेबल टेनिस चैंपियन बने.फीस और टूर्नामेंट खर्च के लिए वे खेल की दुकान में फर्श साफ करते थे. यहीं से उन्हें मेहनत का असली अर्थ समझ में आया.
4.रेस्तरां में भी काम किया
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद हुआंग ने रेस्तरां में काम किया, जहां बर्तन धोते हुए उन्होंने विनम्रता और टीमवर्क का महत्व सीखा. यही अनुभव आगे चलकर उनकी कंपनी संस्कृति की नींव बना.
5.टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की दिशा बदल दी
1993 में दोस्तों के साथ रेस्तरां में बैठे हुए हुआंग ने पेपर नैपकिन पर एक चिप कंपनी का प्लान लिखा और वहीं से जन्म हुआ NVIDIA का. इस विचार ने दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की दिशा बदल दी.
6.टेक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम
अपनी पत्नी लोरी मिल्स से उन्होंने वादा किया था कि 30 की उम्र में सीईओ बनेंगे और उन्होंने इसे निभाया भी. उसी उम्र में उन्होंने एनवीडिया की शुरुआत की और खुद को टेक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बना दिया.
7.कर्मचारियों से एक समान व्यवहार
हुआंग अपने कर्मचारियों से एक समान व्यवहार करते हैं. वे किसी से निजी मीटिंग नहीं करते, बल्कि सभी से एक साथ बात करते हैं, उनके लिए पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति है.