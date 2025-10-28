FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों

अक्सर लोग सोचते है कि 20-30 हजार रुपये की नौकरी छोड़कर कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे अच्छा मुनाफा हो, तो आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे है जो कभी बंद नहीं होते और इसे महिलाएं भी कर सकती है. 

सुमित तिवारी | Oct 28, 2025, 09:27 PM IST

1.रेस्टोरेंट या टिफिन

रेस्टोरेंट या टिफिन
1

अक्सर पढ़ने वाले या फिर नौकरी वाले लोगों को खाने की समस्या जाती है. ऐसे में आप रेस्टोरेंट या फिर टिफिन सेवा शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते है. 

2.किराना दुकान

किराना दुकान
2

किराने की दुकान में बिकने वाली चीचों की लोगों को रोज जरूरत पड़ती है. इसलिए इस बिजनेस के बंद होने के चांस बहुत कम रहते हैं. इसे खोलने के लिए ज्यादा लागत की भी जरूरत नहीं होती. 

3.बेकरी

बेकरी
3

केक, ब्रेड और पेस्ट्री जैसे बेकरी उत्पादों की मांग हमेशा रहती है, खासकर त्योहारों और विशेष अवसरों पर, ऐसे में आप बेकरी खोलकर अच्छी कमाई कर सकते है. 

4.कपड़ों का बिजनेस

कपड़ों का बिजनेस
4

फैशन की ज़रूरत और मौसम के हिसाब से लोगों को हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए यह एक सदाबहार बिजनेस है और इसमें मुनाफा प्रतिशत में अच्छा खासा रहता है.

TRENDING NOW

5.ट्यूशन

ट्यूशन
5

छोत्रों को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्यूशन पढ़ाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते है. इसमें किसी भी तरह की कोई लागत भी नहीं हैं. 

