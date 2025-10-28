ये हैं कभी ना बंद होने वाले बिजनेस, महिलाएं भी शुरु करके कमा सकती हैं लाखों
बिजनेस
सुमित तिवारी | Oct 28, 2025, 09:27 PM IST
1.रेस्टोरेंट या टिफिन
अक्सर पढ़ने वाले या फिर नौकरी वाले लोगों को खाने की समस्या जाती है. ऐसे में आप रेस्टोरेंट या फिर टिफिन सेवा शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते है.
2.किराना दुकान
किराने की दुकान में बिकने वाली चीचों की लोगों को रोज जरूरत पड़ती है. इसलिए इस बिजनेस के बंद होने के चांस बहुत कम रहते हैं. इसे खोलने के लिए ज्यादा लागत की भी जरूरत नहीं होती.
3.बेकरी
केक, ब्रेड और पेस्ट्री जैसे बेकरी उत्पादों की मांग हमेशा रहती है, खासकर त्योहारों और विशेष अवसरों पर, ऐसे में आप बेकरी खोलकर अच्छी कमाई कर सकते है.
4.कपड़ों का बिजनेस
फैशन की ज़रूरत और मौसम के हिसाब से लोगों को हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए यह एक सदाबहार बिजनेस है और इसमें मुनाफा प्रतिशत में अच्छा खासा रहता है.
5.ट्यूशन
छोत्रों को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्यूशन पढ़ाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते है. इसमें किसी भी तरह की कोई लागत भी नहीं हैं.