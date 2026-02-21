मां के दुत्कार ने इस बेबी को बना दिया सोशल मीडिया का दुलारा, नन्हें बंदर Punch का ये एक्शन कर देगा आपको इमोशनल

वायरल
Pragya Bharti | Feb 21, 2026, 12:51 PM IST
1.Punch the Baby Monkey Story
सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं. इन दिनों एक नन्हा बंदर, जिसका नाम 'पंच' (Punch) है, अपनी दुखद शुरुआत और फिर संघर्ष की कहानी के कारण इंटरनेट का सबसे चहेता बेबी बन गया है.
2.जब मां ने फेर लिया मुंह
जुलाई 2025 में जन्में पंच को उसकी मां ने जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया था. अक्सर युवा या पहली बार मां बनने वाली मकाक ऐसा करती हैं. चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे अकेलापन दूर करने और सुरक्षा महसूस कराने के लिए एक स्टफ्ड ओरांगुटन खिलौना दिया.
3.इमोशनल कर देगा 'पंच' का ये एक्शन
पंच उस खिलौने को अपनी 'मां' मान बैठा और उसे हर जगह लेकर घूमने लगा. वह उस खिलौने को गले लगाकर सोता है, अपने साथ ले जाता है और जब भी घबराता है, उसे मजबूती से पकड़ लेता है. उसका यह एक्शन दिखाता है कि वह सुरक्षा और प्यार के लिए कितना बेताब है. यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.
4.सोशल मीडिया का दुलारा बना 'पंच'
लोग नन्हे पंच और उसके 'खिलौना-मां' के वीडियो देखकर भावुक हो गए, जिससे पंच काफी ट्रेंड करने लगा. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि कैसे 'पंच' अकेले होने पर घबरा जाता है और अपने छोटे-छोटे हाथों से इंसानी उंगली को कसकर पकड़ लेता है. लोग उसके वीडियो पर "Stay strong baby Punch" जैसे कमेंट्स कर रहे हैं और उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे हैं.
5.चिड़ियाघर ने दिया सहारा
पंच की एक झलक पाने के लिए चिड़ियाघर में भारी भीड़ जमा हो रही है. चिड़ियाघर के कर्मचारी अब धीरे-धीरे उसे अन्य बंदरों के साथ घुला-मिला रहे हैं. शुरुआती हिचकिचाहट के बाद, अब पंच अन्य बंदरों के साथ खेलता और बातचीत करता हुआ देखा गया है, हालांकि वह अभी भी अपने प्यारे खिलौने से जुड़ा हुआ है.
6.दुनिया भर में हो रही इसकी चर्चा
पंच की कहानी एक मासूम जीव की लचीलेपन और प्यार की आवश्यकता को दर्शाती है. पंच को इस तरह के प्यारे और इमोशनल वीडियो की वजह से इंटरनेट का नया 'फेवरेट' कहा जा रहा है.
