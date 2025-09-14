ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स

Rashifal 15 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को रहेगा तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज
ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स
Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर
यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग
'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस
IND vs PAK Playing 11: अर्शदीप सिंह को फिर नहीं मिली जगह, हारिस रऊफ भी बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए भारती सिंह ने बताया आसान घरेलू उपाय, मंहगे हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की तेजी से बढ़ी मांग, फैंस ने तोड़ी टीवी; यहां देखें लोगों के रिएक्शन
बिजनेस
राजा राम | Sep 14, 2025, 08:17 PM IST
1.लेट फाइलिंग पर पेनल्टी तय
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो भी टैक्सपेयर समय सीमा के बाद ITR फाइल करेंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग पर पेनल्टी तय की गई है.
2.सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो..
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फाइलिंग पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. वहीं, 5 लाख से ज्यादा कमाई वालों के लिए यह पेनल्टी 5000 रुपये तक हो सकती है. पहले यह रकम 10,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे घटाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.
3.समय रहते रिटर्न भरना ही सही विकल्प
हालांकि, आखिरी तारीख निकल जाने के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यानी समय रहते रिटर्न भरना ही सही विकल्प है.
4.टैक्स प्लानिंग बेहतर होती है
समय पर ITR फाइल करने का फायदा सिर्फ पेनल्टी से बचना नहीं है. इससे टैक्स प्लानिंग बेहतर होती है और आपको सरकार द्वारा दिए जाने वाले कई फायदे जैसे रिफंड का लाभ भी समय पर मिल जाता है.
5.ITR फाइल करना बेहद आसान हो चुका है
आजकल ITR फाइल करना बेहद आसान हो चुका है. टैक्सपेयर e-filing पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) पर जाकर 30 से 45 मिनट में ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं. इसमें आपकी सैलरी और बैंक ब्याज जैसी जानकारी पहले से प्री-फिल होती है.
6.बिना वेरिफिकेशन आपका रिटर्न अधूरा
रिटर्न भरने के बाद इसे वेरिफाई करना भी जरूरी है. आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट से इसे तुरंत वेरिफाई कर सकते हैं. बिना वेरिफिकेशन आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा.
7.पूछताछ का सामना भी करना पड़ सकता है
इसलिए, अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो तुरंत इसे प्राथमिकता दें. आखिरी समय की लापरवाही न सिर्फ जुर्माने में बदलेगी बल्कि आगे टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ का सामना भी करना पड़ सकता है.