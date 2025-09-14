ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स

2 . सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो..

अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फाइलिंग पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. वहीं, 5 लाख से ज्यादा कमाई वालों के लिए यह पेनल्टी 5000 रुपये तक हो सकती है. पहले यह रकम 10,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे घटाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

