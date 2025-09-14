FacebookTwitterYoutubeInstagram
ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन अब बस एक दिन दूर है. 15 सितंबर 2025 आखिरी तारीख है और अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, तो देर करना भारी पड़ सकता है. 

राजा राम | Sep 14, 2025, 08:17 PM IST

1.लेट फाइलिंग पर पेनल्टी तय

लेट फाइलिंग पर पेनल्टी तय
1

आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो भी टैक्सपेयर समय सीमा के बाद ITR फाइल करेंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग पर पेनल्टी तय की गई है. 

2.सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो..

सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो..
2

अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फाइलिंग पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. वहीं, 5 लाख से ज्यादा कमाई वालों के लिए यह पेनल्टी 5000 रुपये तक हो सकती है. पहले यह रकम 10,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे घटाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. 
 

3.समय रहते रिटर्न भरना ही सही विकल्प

समय रहते रिटर्न भरना ही सही विकल्प
3

हालांकि, आखिरी तारीख निकल जाने के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा.  यानी समय रहते रिटर्न भरना ही सही विकल्प है. 
 

4.टैक्स प्लानिंग बेहतर होती है

टैक्स प्लानिंग बेहतर होती है
4

समय पर ITR फाइल करने का फायदा सिर्फ पेनल्टी से बचना नहीं है. इससे टैक्स प्लानिंग बेहतर होती है और आपको सरकार द्वारा दिए जाने वाले कई फायदे जैसे रिफंड का लाभ भी समय पर मिल जाता है. 

5.ITR फाइल करना बेहद आसान हो चुका है

ITR फाइल करना बेहद आसान हो चुका है
5

आजकल ITR फाइल करना बेहद आसान हो चुका है. टैक्सपेयर e-filing पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) पर जाकर 30 से 45 मिनट में ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं. इसमें आपकी सैलरी और बैंक ब्याज जैसी जानकारी पहले से प्री-फिल होती है. 
 

6.बिना वेरिफिकेशन आपका रिटर्न अधूरा

बिना वेरिफिकेशन आपका रिटर्न अधूरा
6

रिटर्न भरने के बाद इसे वेरिफाई करना भी जरूरी है. आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट से इसे तुरंत वेरिफाई कर सकते हैं. बिना वेरिफिकेशन आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा. 
 

7.पूछताछ का सामना भी करना पड़ सकता है

पूछताछ का सामना भी करना पड़ सकता है
7

इसलिए, अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो तुरंत इसे प्राथमिकता दें. आखिरी समय की लापरवाही न सिर्फ जुर्माने में बदलेगी बल्कि आगे टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ का सामना भी करना पड़ सकता है. 
 

