ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

बिजनेस
सुमित तिवारी | Nov 18, 2025, 06:22 AM IST
1.मेक्सिको
हम मेक्सिको की बात कर रहे हैं ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने के लिए जाना जाता है. जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 24% योगदान देता है.
2.चांदी के आभूषण
इतना ही नहीं मैक्सिको का शहर टैक्सको अपने प्रसिद्ध दस्तकारी वाले चांदी के आभूषणों के लिए भी प्रसिद्ध है. आइए इसके बारे में और जानते हैं.
3.सबसे बड़ा चांदी उत्पादक
मैक्सिको दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश हैं. जो हर साल वैश्विक आपूर्ति का लगभग एक-चौथाई हिस्सा देता है.
4.कई वर्कशॉप
मेक्सिको के छोटे शहर टेक्सको की संकरी गलियों में कई वर्कशॉप हैं, जहां कुशल कारीगर उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण बनाते हैं.
5.92.5% शुद्धता
टेक्सको अपने स्टर्लिंग सिल्वर आभूषणों (92.5% शुद्धता) के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है. इस आधुनिक स्टर्लिंग सिल्वर को 1930 के दशक में अमेरिकी कलाकार विलियम स्प्रैटलिंग ने पुनर्जीवित किया था.