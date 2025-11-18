ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

5 . 92.5% शुद्धता

5

टेक्सको अपने स्टर्लिंग सिल्वर आभूषणों (92.5% शुद्धता) के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है. इस आधुनिक स्टर्लिंग सिल्वर को 1930 के दशक में अमेरिकी कलाकार विलियम स्प्रैटलिंग ने पुनर्जीवित किया था.