Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!

ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म

बिजनेस

ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

इस समस सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन क्या आप जातने हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन सा देश करता है. इस देश को चांदी की राजधानी भी कहा जाता है. 

सुमित तिवारी | Nov 18, 2025, 06:22 AM IST

1.मेक्सिको

मेक्सिको
1

हम मेक्सिको की बात कर रहे हैं ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने के लिए जाना जाता है. जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 24% योगदान देता है. 

2.चांदी के आभूषण

चांदी के आभूषण
2

इतना ही नहीं मैक्सिको का शहर टैक्सको अपने प्रसिद्ध दस्तकारी वाले चांदी के आभूषणों के लिए भी प्रसिद्ध है. आइए इसके बारे में और जानते हैं.

3.सबसे बड़ा चांदी उत्पादक

सबसे बड़ा चांदी उत्पादक
3

मैक्सिको दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश हैं. जो हर साल वैश्विक आपूर्ति का लगभग एक-चौथाई हिस्सा देता है. 
 

4.कई वर्कशॉप

कई वर्कशॉप
4

मेक्सिको के छोटे शहर टेक्सको की संकरी गलियों में कई वर्कशॉप हैं, जहां कुशल कारीगर उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण बनाते हैं. 
 

5.92.5% शुद्धता

92.5% शुद्धता
5

टेक्सको अपने स्टर्लिंग सिल्वर आभूषणों (92.5% शुद्धता) के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है. इस आधुनिक स्टर्लिंग सिल्वर को 1930 के दशक में अमेरिकी कलाकार विलियम स्प्रैटलिंग ने पुनर्जीवित किया था.

