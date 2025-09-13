नई कार का इंश्योरेंस लेते समय रखें इन 5 बातों का खास ध्यान, वरना होगी परेशानी

Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
बिजनेस
राजा राम | Sep 13, 2025, 07:36 PM IST
1.जरूरत के मुताबिक एड-ऑन लें
कार इंश्योरेंस लेते समय कंपनियां कई तरह के add-on covers ऑफर करती हैं. इनमें से कुछ केवल प्रीमियम बढ़ाते हैं लेकिन असल जरूरत में काम नहीं आते. इसलिए अपनी जरूरत समझकर ही एड-ऑन चुनें.
2.अन्य कंपनियों से तुलना करें
सिर्फ एक कंपनी का ऑफर देखकर इंश्योरेंस लेने की गलती न करें। बेहतर होगा कि दो-तीन कंपनियों से प्रीमियम और add-on covers की तुलना करें. इससे आपको सही पॉलिसी चुनने में मदद मिलेगी.
3.क्लेम सेटलमेंट रेशो (CSR) देखें
Claim Settlement Ratio किसी भी कंपनी की विश्वसनीयता बताता है. यह आंकड़ा बताता है कि कंपनी ने कुल कितने क्लेम्स को निपटाया. ज्यादा रेशो वाली कंपनी चुनना हमेशा फायदेमंद रहता है.
4.डैमेज कवर लें
कार को किसी दुर्घटना, आग, चोरी या प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो सकता है. Own Damage Cover लेने पर इन सभी स्थितियों में सुरक्षा मिलती है. यह कवरेज नई कार मालिकों के लिए बेहद जरूरी है.
5.पॉलिसी की शर्तें पढ़ें
कई लोग जल्दबाजी में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ते. जबकि छोटी-सी शर्त आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है. इसलिए टर्म्स और कंडीशन समझकर ही पॉलिसी को फाइनल करें.
6.हर कदम सावधानी से उठाएं
कुल मिलाकर, नई कार के इंश्योरेंस में जल्दबाजी न करें. सही कंपनी चुनने से लेकर पॉलिसी की शर्तें पढ़ने तक, हर कदम सावधानी से उठाएं. तभी आप आने वाले समय में निश्चिंत होकर अपनी कार चला पाएंगे.