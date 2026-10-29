शिल्पा से मीरा तक इन हसीनाओं ने पति के लिए रखा व्रत, मेहंदी-सिंदूर में दिखा ग्लैमरस अंदाज; जानें कब किस शहर में निकला चांद

6 . कब किस शहर में निकला चांद

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देश के कई शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग दर्ज किया गया, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में शाम 7:10 बजे और सबसे देर से मुंबई में रात 9:00 बजे चांद दिखा. अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो कोलकाता में शाम 7:47 बजे, पटना में 7:52 बजे, लखनऊ में रात 8:06 बजे, शिमला में 8:10 बजे और जम्मू में 8:14 बजे चांद आसमान में नजर आया. इसके बाद रायपुर में रात 8:18 बजे, अमृतसर व गुरुग्राम में 8:18 बजे, दिल्ली में 8:25 बजे, जयपुर में 8:28 बजे, भोपाल में 8:31 बजे, इंदौर में 8:44 बजे और बेंगलुरु में रात 8:55 बजे चांद के दर्शन हुए. (Photo- IANS)

