ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

5 . आधार कार्ड की नियमों में भी बदलाव

बात करें आधार कार्ड की तो इसके नियमों में भी बदलाव हुआ है. UIDAI ने आधार अपडेट करने की मुफ्त सुविधा को 14 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है. इसके लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आधार को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी बताया गया है ताकि आपकी जनसांख्यिकीय (demographic) जानकारी सही बनी रहे और किसी परेशानी से बचा जा सके.