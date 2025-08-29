Twitter
Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Political Kissa: कर्फ्यू लगाने में देरी हुई क्योंकि सीएम का पेट खराब था, जानिए पूरा वाकया

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Reliance AGM 2025 Highlights: Jio IPO को लेकर मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें

PM Modi Japan-China Visit: टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की जापान-चीन यात्रा क्यों अहम, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा तगड़ा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान

'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

कितनी होती है SBI Clerk की सैलरी? जानिए 8th Pay Comission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी

Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ

बिजनेस

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

सितंबर 2025 से कई वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है. इनमें आयकर रिटर्न की नई डेडलाइन, आधार अपडेट, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इंडिया पोस्ट की नई सर्विस और क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट्स जैसे बदलाव शामिल हैं. आइए जानते हैं विस्तार से.. 

राजा राम | Aug 29, 2025, 04:33 PM IST

1.टैक्सपेयर को बड़ी राहत

टैक्सपेयर को बड़ी राहत
1

आयकर विभाग ने इस बार टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है. जिन खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 30 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. वहीं जिन खातों का ऑडिट जरूरी है, उन्हें 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होगा. 
 

2.कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव

कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव
2

दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बदलने की आखिरी तारीख अब 30 सितंबर 2025 तय की गई है. बताते चलें  इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी. 
 

3.रजिस्टर्ड पोस्ट भी स्पीड पोस्ट की तरह ही डिलीवर होगी

रजिस्टर्ड पोस्ट भी स्पीड पोस्ट की तरह ही डिलीवर होगी
3

डाक विभाग ने भी एक अहम फैसला लिया है. 1 सितंबर से देश के भीतर भेजी जाने वाली रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट सेवा में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अब रजिस्टर्ड पोस्ट भी स्पीड पोस्ट की तरह ही डिलीवर होगी. 
 

4.क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी नियमों में बदलाव

क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी नियमों में बदलाव
4

क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी नियमों में बदलाव आया है. एसबीआई कार्ड ने 1 सितंबर से कुछ कार्ड्स पर रिवार्ड प्वाइंट्स के नियम बदल दिए हैं. अब डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर खर्च करने पर ग्राहकों को प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे. 

5.आधार कार्ड की नियमों में भी बदलाव

आधार कार्ड की नियमों में भी बदलाव
5

बात करें आधार कार्ड की तो इसके नियमों में भी बदलाव हुआ है. UIDAI ने आधार अपडेट करने की मुफ्त सुविधा को 14 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है. इसके लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आधार को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी बताया गया है ताकि आपकी जनसांख्यिकीय (demographic) जानकारी सही बनी रहे और किसी परेशानी से बचा जा सके. 

6.फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी

फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी
6

कुल मिलाकर, सितंबर का महीना टैक्स, बैंकिंग, पेंशन, पोस्टल सर्विस और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बदलाव लेकर आया है. ऐसे में समय रहते इन नियमों को जानना और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है. 
 

