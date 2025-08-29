ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज
राजा राम | Aug 29, 2025, 04:33 PM IST
1.टैक्सपेयर को बड़ी राहत
आयकर विभाग ने इस बार टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है. जिन खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 30 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. वहीं जिन खातों का ऑडिट जरूरी है, उन्हें 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होगा.
2.कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव
दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बदलने की आखिरी तारीख अब 30 सितंबर 2025 तय की गई है. बताते चलें इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी.
3.रजिस्टर्ड पोस्ट भी स्पीड पोस्ट की तरह ही डिलीवर होगी
डाक विभाग ने भी एक अहम फैसला लिया है. 1 सितंबर से देश के भीतर भेजी जाने वाली रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट सेवा में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अब रजिस्टर्ड पोस्ट भी स्पीड पोस्ट की तरह ही डिलीवर होगी.
4.क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी नियमों में बदलाव
क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी नियमों में बदलाव आया है. एसबीआई कार्ड ने 1 सितंबर से कुछ कार्ड्स पर रिवार्ड प्वाइंट्स के नियम बदल दिए हैं. अब डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर खर्च करने पर ग्राहकों को प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे.
5.आधार कार्ड की नियमों में भी बदलाव
बात करें आधार कार्ड की तो इसके नियमों में भी बदलाव हुआ है. UIDAI ने आधार अपडेट करने की मुफ्त सुविधा को 14 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है. इसके लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आधार को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी बताया गया है ताकि आपकी जनसांख्यिकीय (demographic) जानकारी सही बनी रहे और किसी परेशानी से बचा जा सके.
6.फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी
कुल मिलाकर, सितंबर का महीना टैक्स, बैंकिंग, पेंशन, पोस्टल सर्विस और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बदलाव लेकर आया है. ऐसे में समय रहते इन नियमों को जानना और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है.