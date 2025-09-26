ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

1 . कौन है आनंद पीरामल?

1

आनंद पीरामल ने 2018 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी से शादी की थी. उसके बाद उन्होंने साल 2019 में पीरामल ग्रुप से जुड़े. तब से उन्होंने कंपनी को थोक रियल एस्टेट लोन से गैर-बैंकिंग लेंडर बनने में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आनंद के नेतृत्व में कंपनी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 34,250 करोड़ रुपये में खरीदा था.

