FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?

Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

Bihar Police Result 2025: आ गया बिहार पुलिस 2025 का रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं अपना परीक्षाफल

ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं

Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी

Shardiya Navratri Kanya Pujan: नवरात्रि पर कन्याओं को भूल से भी न दें ये 6 उपहार, नाराज हो जाएंगी मां दुर्गा 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?

International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं

कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं

HomePhotos

बिजनेस

ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उन्हें पीरामल फाइनेंस बिजनेस ग्रुप, पिरामल ग्रुप की एनबीएफसी है. आए जानते हैं कि अब उन्हें किस पद की जिम्मेदारी मिली है.

मोहम्मद साबिर | Sep 26, 2025, 06:18 PM IST

1.कौन है आनंद पीरामल?

कौन है आनंद पीरामल?
1

आनंद पीरामल ने 2018 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी से शादी की थी. उसके बाद उन्होंने साल 2019 में पीरामल ग्रुप से जुड़े. तब से उन्होंने कंपनी को थोक रियल एस्टेट लोन से गैर-बैंकिंग लेंडर बनने में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आनंद के नेतृत्व में कंपनी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 34,250 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

Advertisement

2.अब किस पद पर रहेंगे आनंद पीरामल?

अब किस पद पर रहेंगे आनंद पीरामल?
2

पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष आनंद पीरामल के पिता अजय पीरामल थे. लेकिन अब आनंद अपने पिता की जगह लेने वाले हैं. ये फैसला बुधवार को हुई कंपनी के निदेशकमंडल की बैठक में हुआ था. हालांकि अब आनंद पीरामल पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष होंगे. 
 

3.स्वीकार किए गए कई इस्तीफे

स्वीकार किए गए कई इस्तीफे
3

आनंद पीरामल को अध्यक्ष बनने के अलावा कंपनी ने कई इस्तीफे भी स्वीकार किए हैं. अजय पिरामल और स्वाति ए. पिरामल ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए गए हैं. अजय पिरामल कंपनी में नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, जबकि स्वाति पीरामल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थीं.
 

4.कौन है कंपनी के एमडी सीईओ?

कौन है कंपनी के एमडी सीईओ?
4

वहीं कंपनी के सीईओ की बात करें, तो रिपोर्ट्स के अनुसार जैरम श्रीधरन को पिरामल फाइनेंस को MD और CEO का पद मिला है. इसके अलावा राजीव महर्षि, अशित मेहता और अंजलि बंसल को बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया है. वहीं शिखा शर्मा को नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी हैं. हालांकि इन सबको शेयरधारकों से मंजूरी मिलना बाकी है.  
 

TRENDING NOW

5.क्या है पीरामल ग्रुप?

क्या है पीरामल ग्रुप?
5

कंपनी के वित्त का खुदरा और थोक कारोबार 50 प्रतिशत की प्रभावशाली औसत वार्षिक दर से बढ़ा है. ये बढ़ोतरी पिछले तीन साल में हुई है. साल 2022 में कंपनी ने अपने पारंपरिक संरचित रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को 43,500 करोड़ रुपये से घटाकर 5,900 करोड़ रुपये से कम कर दिया है.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Khatu Shyam Aarti: बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना के साथ पढ़ें आरती और पाठ, सभी कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति
बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर पूजा अर्चना के साथ पढ़ें आरती और पाठ, सभी कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति
Dev Uthani Ekadashi Upay: आज से मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत, राशि अनुसार करेंगे ये उपाय तो मिलेंगे लाभ
आज से मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत, राशि अनुसार करेंगे ये उपाय तो मिलेंगे लाभ
योगी ने कहा 'बटेंगे तो कटेंगे', खरगे ने कहा 'डरोगे तो मरोगे', झारखंड की जनता को चुनाव से पहले दिया बड़ा मैसेज
योगी ने कहा 'बटेंगे तो कटेंगे', खरगे ने कहा 'डरोगे तो मरोगे', झारखंड की जनता को चुनाव से पहले दिया बड़ा मैसेज
SSC JE Answer Key 2024: SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, इस लिंक से कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, यूं करें ऑब्जेक्शन
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
Karwa Chauth Mehndi Designs 2025: हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन
Karwa Chauth पर हाथों में रचाएं पिया के नाम की मेहंदी, यहां देखें लेटेस्ट व खूबसूरत डिजाइन
PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस
PAN Card खो गया है? नया कार्ड मंगाना है तो फॉलो करें ये आसान Step by Step प्रोसेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE