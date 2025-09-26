ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?
मोहम्मद साबिर | Sep 26, 2025, 06:18 PM IST
1.कौन है आनंद पीरामल?
आनंद पीरामल ने 2018 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी से शादी की थी. उसके बाद उन्होंने साल 2019 में पीरामल ग्रुप से जुड़े. तब से उन्होंने कंपनी को थोक रियल एस्टेट लोन से गैर-बैंकिंग लेंडर बनने में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आनंद के नेतृत्व में कंपनी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 34,250 करोड़ रुपये में खरीदा था.
2.अब किस पद पर रहेंगे आनंद पीरामल?
पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष आनंद पीरामल के पिता अजय पीरामल थे. लेकिन अब आनंद अपने पिता की जगह लेने वाले हैं. ये फैसला बुधवार को हुई कंपनी के निदेशकमंडल की बैठक में हुआ था. हालांकि अब आनंद पीरामल पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष होंगे.
3.स्वीकार किए गए कई इस्तीफे
आनंद पीरामल को अध्यक्ष बनने के अलावा कंपनी ने कई इस्तीफे भी स्वीकार किए हैं. अजय पिरामल और स्वाति ए. पिरामल ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए गए हैं. अजय पिरामल कंपनी में नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, जबकि स्वाति पीरामल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थीं.
4.कौन है कंपनी के एमडी सीईओ?
वहीं कंपनी के सीईओ की बात करें, तो रिपोर्ट्स के अनुसार जैरम श्रीधरन को पिरामल फाइनेंस को MD और CEO का पद मिला है. इसके अलावा राजीव महर्षि, अशित मेहता और अंजलि बंसल को बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया है. वहीं शिखा शर्मा को नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी हैं. हालांकि इन सबको शेयरधारकों से मंजूरी मिलना बाकी है.
5.क्या है पीरामल ग्रुप?
कंपनी के वित्त का खुदरा और थोक कारोबार 50 प्रतिशत की प्रभावशाली औसत वार्षिक दर से बढ़ा है. ये बढ़ोतरी पिछले तीन साल में हुई है. साल 2022 में कंपनी ने अपने पारंपरिक संरचित रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को 43,500 करोड़ रुपये से घटाकर 5,900 करोड़ रुपये से कम कर दिया है.