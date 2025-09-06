FacebookTwitterYoutubeInstagram
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत

Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

Ayodhya: चंद्र ग्रहण के कारण रामलला मंदिर रहेगा बंद, भक्तों को 9 घंटे तक दर्शन की नहीं होगी अनुमति

Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान

नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

दामाद के बाद अब ससुर की BSP में वापसी, अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

बिजनेस

Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स

त्योहारों के मौसम में घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों का संचालन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक अलग-अलग रूट्स पर किया जाएगा.

राजा राम | Sep 06, 2025, 08:18 PM IST

1.यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी

यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी
1

त्योहारों का मौसम आते ही भारतीय रेलवे पर यात्रियों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है. खासतौर पर दिवाली और छठ जैसे अवसरों पर बिहार, झारखंड, बंगाल और दक्षिण भारत से दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों तक टिकट पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. 

2.इस बार भी विशेष इंतजाम

इस बार भी विशेष इंतजाम
2

यात्रियों की इस परेशानी को कम करने के लिए रेलवे ने इस बार भी विशेष इंतजाम किए हैं. रेल मंत्री ने घोषणा की है कि त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. 
 

3.पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी

पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी
3

इनमें से 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें 21 सितंबर से 30 नवंबर तक अलग-अलग रूट्स पर दौड़ेंगी. सबसे ज्यादा ट्रेनें इस बार South Central Railway की ओर से चलाई जाएंगी. वहीं East Central Railway की ओर से बिहार के लिए 14 ट्रेनें तय की गई हैं, जो पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी. 
 

4.गुजरात और महाराष्ट्र के यात्रियों को भी राहत

गुजरात और महाराष्ट्र के यात्रियों को भी राहत
4

Eastern Railway कोलकाता, हावड़ा और सियालदह रूट्स पर 24 ट्रेनों का संचालन करेगा. ये ट्रेनें कुल 198 ट्रिप्स करेंगी. Western Railway भी मुंबई, सूरत और वडोदरा से विशेष सेवाएं देगा जिससे गुजरात और महाराष्ट्र में रह रहे यात्रियों को राहत मिलेगी.

5.दक्षिण भारत के लिए

दक्षिण भारत के लिए
5

दक्षिण भारत के लिए Southern Railway चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर से 10 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भी अपने-अपने रूट्स पर स्पेशल सर्विस मुहैया कराएंगे.

6.और भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी

और भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी
6

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह केवल पहला चरण है. आगे और भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी, ताकि दिवाली और छठ के समय घर लौटने वालों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

7.टिकट की बुकिंग

टिकट की बुकिंग
7

जहां तक टिकट की बुकिंग का सवाल है, यात्रियों को इसके लिए अलग प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है. स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी सामान्य ट्रेनों की तरह ही ऑनलाइन और काउंटर से की जाएगी.
 

8.लाखों यात्रियों को बड़ी राहत

लाखों यात्रियों को बड़ी राहत
8

त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनों की इस व्यवस्था से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. रेलवे ने साफ कहा है कि यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और भी कदम उठाए जाएंगे. 

