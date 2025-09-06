Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल
बिजनेस
राजा राम | Sep 06, 2025, 08:18 PM IST
1.यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी
त्योहारों का मौसम आते ही भारतीय रेलवे पर यात्रियों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है. खासतौर पर दिवाली और छठ जैसे अवसरों पर बिहार, झारखंड, बंगाल और दक्षिण भारत से दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों तक टिकट पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.
2.इस बार भी विशेष इंतजाम
यात्रियों की इस परेशानी को कम करने के लिए रेलवे ने इस बार भी विशेष इंतजाम किए हैं. रेल मंत्री ने घोषणा की है कि त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
3.पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी
इनमें से 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें 21 सितंबर से 30 नवंबर तक अलग-अलग रूट्स पर दौड़ेंगी. सबसे ज्यादा ट्रेनें इस बार South Central Railway की ओर से चलाई जाएंगी. वहीं East Central Railway की ओर से बिहार के लिए 14 ट्रेनें तय की गई हैं, जो पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी.
4.गुजरात और महाराष्ट्र के यात्रियों को भी राहत
Eastern Railway कोलकाता, हावड़ा और सियालदह रूट्स पर 24 ट्रेनों का संचालन करेगा. ये ट्रेनें कुल 198 ट्रिप्स करेंगी. Western Railway भी मुंबई, सूरत और वडोदरा से विशेष सेवाएं देगा जिससे गुजरात और महाराष्ट्र में रह रहे यात्रियों को राहत मिलेगी.
5.दक्षिण भारत के लिए
दक्षिण भारत के लिए Southern Railway चेन्नई, मदुरै और कोयंबटूर से 10 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भी अपने-अपने रूट्स पर स्पेशल सर्विस मुहैया कराएंगे.
6.और भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह केवल पहला चरण है. आगे और भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी, ताकि दिवाली और छठ के समय घर लौटने वालों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
7.टिकट की बुकिंग
जहां तक टिकट की बुकिंग का सवाल है, यात्रियों को इसके लिए अलग प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है. स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी सामान्य ट्रेनों की तरह ही ऑनलाइन और काउंटर से की जाएगी.
8.लाखों यात्रियों को बड़ी राहत
त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनों की इस व्यवस्था से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. रेलवे ने साफ कहा है कि यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और भी कदम उठाए जाएंगे.