Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स

इनमें से 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें 21 सितंबर से 30 नवंबर तक अलग-अलग रूट्स पर दौड़ेंगी. सबसे ज्यादा ट्रेनें इस बार South Central Railway की ओर से चलाई जाएंगी. वहीं East Central Railway की ओर से बिहार के लिए 14 ट्रेनें तय की गई हैं, जो पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी.

