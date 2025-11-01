Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

2 . बर्थ आवंटन की प्रक्रिया में सुधार

रेलवे के नए नियमों के तहत लोअर बर्थ आवंटन की प्रक्रिया में सुधार किया गया है. अब अगर कोई यात्री लोअर बर्थ का विकल्प चुनता है और वह उपलब्ध नहीं होती, तो उसे साइड अपर, मिडिल या अपर बर्थ दी जा सकती है. हालांकि, कुछ श्रेणियों के यात्रियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

