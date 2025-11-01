FacebookTwitterYoutubeInstagram
रजत महोत्सव में PM मोदी ने किया छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन

बिजनेस

Indian Railways: रेलवे ने किए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, इन यात्रियों को मिलेगा अब लोअर बर्थ का लाभ

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टिकट बुकिंग से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं. नए प्रावधानों में लोअर बर्थ आवंटन की नई व्यवस्था, सोने के समय का निर्धारण और अग्रिम आरक्षण अवधि (Advance Reservation Period) में कमी शामिल है. 

राजा राम | Nov 01, 2025, 04:37 PM IST

1.टिकट बुकिंग सिस्टम में कई सुधार

टिकट बुकिंग सिस्टम में कई सुधार
1

भारतीय रेलवे ने लंबे समय बाद अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में कई सुधार लागू किए हैं, जिनका सीधा असर यात्रियों की यात्रा सुविधा पर पड़ेगा. इन बदलावों का मकसद यात्रा को अधिक पारदर्शी और आरामदायक बनाना है. 
 

2.बर्थ आवंटन की प्रक्रिया में सुधार

बर्थ आवंटन की प्रक्रिया में सुधार
2

रेलवे के नए नियमों के तहत लोअर बर्थ आवंटन की प्रक्रिया में सुधार किया गया है. अब अगर कोई यात्री लोअर बर्थ का विकल्प चुनता है और वह उपलब्ध नहीं होती, तो उसे साइड अपर, मिडिल या अपर बर्थ दी जा सकती है. हालांकि, कुछ श्रेणियों के यात्रियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. 
 

3.इन महिलाओं को लोअर बर्थ की पहली प्राथमिकता

इन महिलाओं को लोअर बर्थ की पहली प्राथमिकता
3

वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ की पहली प्राथमिकता मिलेगी. यदि बुकिंग के समय यह सीट उपलब्ध नहीं होती, तो टीटीई को अधिकार होगा कि वह यात्रा के दौरान खाली लोअर बर्थ उन्हें आवंटित कर सकें. 

4.सोने के समय की सीमा भी तय

सोने के समय की सीमा भी तय
4

इसके साथ ही रेलवे ने आरक्षित कोचों में सोने के समय की सीमा भी तय कर दी है. अब यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी निर्धारित बर्थ पर सो सकेंगे, जिससे दिन में अन्य यात्रियों के बैठने की सुविधा बनी रहेगी. 
 

5.साइड लोअर बर्थ पर आरएसी वाले यात्री बैठ सकेंगे

साइड लोअर बर्थ पर आरएसी वाले यात्री बैठ सकेंगे
5

आरएसी (Reservation Against Cancellation) और अन्य बुक किए गए यात्रियों के बीच सीटों का उचित वितरण सुनिश्चित किया गया है. दिन में साइड लोअर बर्थ पर आरएसी वाले यात्री बैठ सकेंगे, जबकि साइड अपर बर्थ पर कन्फर्म बुकिंग वाले यात्री होंगे.

6.टिकट कैंसिलेशन की समस्या कम होगी

टिकट कैंसिलेशन की समस्या कम होगी
6

रेलवे ने Advance Reservation Period (ARP) में भी बड़ा बदलाव किया है. पहले यात्री 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 60 दिन कर दी गई है. इस कदम से टिकट कैंसिलेशन की समस्या कम होगी और टिकट बुकिंग अधिक सरल बनेगी. 

7.अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी

अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी
7

इन सभी नई व्यवस्थाओं से यात्रियों को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी. रेलवे का मानना है कि ये सुधार ट्रेन यात्रा को न केवल आरामदायक बनाएंगे बल्कि अनावश्यक विवादों और असुविधाओं को भी कम करेंगे.
 

