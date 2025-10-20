Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर

किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
राजा राम | Oct 20, 2025, 10:04 AM IST
1.यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं
भारतीय रेलवे में टिकट खो जाने की स्थिति में यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका टिकट काउंटर से लिया हुआ है या ई-टिकट. काउंटर टिकट स्टेशन से आरक्षण फॉर्म भरकर लिया जाता है, जबकि ई-टिकट IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुक की जाती है.
2.डुप्लीकेट टिकट प्रदान किया जाता है
अगर काउंटर टिकट खो जाए, तो यात्री मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (CRS) के पास जाकर लिखित आवेदन दें. इस प्रक्रिया में स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और AC क्लास के लिए 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा. शुल्क जमा होने के बाद डुप्लीकेट टिकट प्रदान किया जाता है, जो पूरी तरह वैध होता है.
3.TTE से संपर्क करें
यदि ट्रेन में बैठने के बाद टिकट खो जाए, तो तुरंत TTE (Ticket Checker) से संपर्क करें. PNR नंबर, स्क्रीनशॉट या ई-टिकट का मैसेज दिखाने से पहचान की पुष्टि होती है. बिना सबूत होने पर भी TTE यात्रा सूची या चार्ट के आधार पर पहचान कर सकता है.
4.पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य
ई-टिकट के लिए यात्रा के दौरान पहचान पत्र (ID) दिखाना अनिवार्य है. ID भूलने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा. इस स्थिति में किराया और जुर्माना जमा कर वही बर्थ पर यात्रा जारी रखी जा सकती है.
5.हमेशा ई-टिकट का स्क्रीनशॉट फोन में सेव करें
यात्रियों की सुविधा के लिए सुझाव है कि हमेशा ई-टिकट का स्क्रीनशॉट फोन में सेव करें और प्रिंट कॉपी साथ रखें. काउंटर टिकट को सुरक्षित जगह पर रखें. ID और टिकट को एक साथ रखने से किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है.
6.परेशानी मुक्त सफर की गारंटी
रेलवे के ये नियम न केवल यात्रा को आसान बनाते हैं बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और परेशानी मुक्त सफर की गारंटी भी देते हैं.