Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर

1 . यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं

भारतीय रेलवे में टिकट खो जाने की स्थिति में यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका टिकट काउंटर से लिया हुआ है या ई-टिकट. काउंटर टिकट स्टेशन से आरक्षण फॉर्म भरकर लिया जाता है, जबकि ई-टिकट IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुक की जाती है.