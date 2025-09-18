FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

वायरल

Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम

भारत में रेलवे से रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं. इनमें से ऐसे भी कई है, जो ट्रेन तक पहुंचने से पहले ही अपनी टिकट खो देते हैं. इसी वजह से हम आज आपको बताएंगे कि अगर आपका टिकट सफर से पहले खो जाए, तो आप यात्रा कैसे कर पाएंगे? यहां आपको सभी जानकारी मिल जाएगी.

मोहम्मद साबिर | Sep 18, 2025, 09:25 PM IST

1.दो तरह के होते हैं टिकट

दो तरह के होते हैं टिकट
1

रेलवे टिकट दो तरह के होते हैं. इसमें पहला है ई-टिकट,जिसे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से बुक करते हैं. वहीं दूसरा काउंटर टिकट है, जिसे आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन फॉर्म भरकर प्राप्त करते हैं. इन दोनों के ही टिकटों के नियम थोड़े अलग-अलग हैं. ऐसे में ये देखना होगा कि आपके पास किस प्रकार का टिकट है. 
 

2.अगर काउंटर टिकट खो जाए, तो क्यां करें?

अगर काउंटर टिकट खो जाए, तो क्यां करें?
2

अगर आपने अपना टिकट, टिकट काउंटर से खरीदा है और वो यात्रा से पहले खो गया है. ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आपको अपने नजदीकी चीफ रिजरवेशन सुपरवाइजर से मिलना चाहिए. फिर आपको एक लिखित आवेदन जमा करना होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका टिकट खो गया है. फिर आपको डुप्लीकेट टिकट मिल जाएगा, जिसकी कीमत 50 रुपये स्लीपर क्लास या 100 रुपये एसी क्लास के शुल्क पर जारी किया जा सकता है. ये डुप्लीकेट टिकट मेन टिकट की तरह ही मान्य है.
 

3.अगर ट्रेन के अंदर खो जाए टिकट?

अगर ट्रेन के अंदर खो जाए टिकट?
3

अगर आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं और फिर आपका टिकट खो गया है. तो सबसे पहले टीटीई से संपर्क करें. अगर आपके पास आपके पीएनआर नंबर या टिकट की फोटोकॉपी, स्क्रीनशॉट या मैसेज है तो उसे दिखाएं. अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, तो टीटीई चार्ट के जरिए आपका नाम सत्यापित करेगा और आपको अपनी सफर जारी रखने की अनुमति देगा. लेकिन इसमें आपसे से पूरा किराया लिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा.
 

4.ई-टिकट पर क्या है नियम?

ई-टिकट पर क्या है नियम?
4

ई-टिकट यात्रा के लिए आईडी प्रूफ को अपने पास रखना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि अगर आपके पास ई-टिकट है और आपके पास आई प्रूफ नहीं है, तो रेलवे नियम के अनुसार, आपको बिना टिकट माना जाएगा. ऐसे में आपको टीटीआई को करियर और जुर्माना देना होगा, जिसके हाद आप यात्रा कर पाएंगे. टीटीई आपको उसी बर्थ पर सफर करने की अनुमति देगा जो आपने पहले बुक की थी. 
 

5.बिल्कुल भी न घबराएं

बिल्कुल भी न घबराएं
5

अगर आपका टिकट खो गया है या आप अपनी आईडी प्रूफ लाना भूल गए हैं, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है. आप ऊपर दिए गए नियमों के तहत उसी दिन यात्रा कर सकते हैं. आपको तुरंत ही यात्रा करनी मंजूरी मिल जाएगी. 
 

