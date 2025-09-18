Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम

2 . अगर काउंटर टिकट खो जाए, तो क्यां करें?

अगर आपने अपना टिकट, टिकट काउंटर से खरीदा है और वो यात्रा से पहले खो गया है. ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आपको अपने नजदीकी चीफ रिजरवेशन सुपरवाइजर से मिलना चाहिए. फिर आपको एक लिखित आवेदन जमा करना होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका टिकट खो गया है. फिर आपको डुप्लीकेट टिकट मिल जाएगा, जिसकी कीमत 50 रुपये स्लीपर क्लास या 100 रुपये एसी क्लास के शुल्क पर जारी किया जा सकता है. ये डुप्लीकेट टिकट मेन टिकट की तरह ही मान्य है.

