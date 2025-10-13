Diwali 2025: ट्रेन में पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं? तो पहले जान लीजिए क्या है रेलवे के नियम

8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
राजा राम | Oct 13, 2025, 12:45 PM IST
1.दीपों और रोशनी का त्योहार
दीपों और रोशनी का त्योहार दीपावली देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. लोग घरों को सजाने से लेकर मिठाई और पटाखे खरीदने तक में व्यस्त हैं. इस दौरान लाखों लोग अपने घरों को रवाना होते हैं, जिनके लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक साधन मानी जाती है.
2.रेलवे के कुछ सख्त नियम हैं
कई यात्री दीपावली की तैयारी के लिए खरीदे गए पटाखे और फुलझड़ी भी अपने साथ ट्रेन में ले जाना चाहते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? इस बारे में रेलवे के कुछ सख्त नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है.
3.विस्फोटक सामान प्रतिबंधित
रेलवे के मुताबिक, यात्रा के दौरान ऐसे किसी भी सामान को साथ ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है जो विस्फोटक हो. इसमें पटाखे, रॉकेट, अनार, और फुलझड़ी जैसे सभी सामान शामिल हैं.
4.किसी भी समय आग पकड़ सकती हैं
ये वस्तुएं किसी भी समय आग पकड़ सकती हैं और यात्रियों की जानमाल का खतरा बढ़ा सकती हैं. इसीलिए रेलवे ने इन्हें प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में रखा है.
5.ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर खास निगरानी
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) त्योहारों के समय ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर खास निगरानी रखता है. दीपावली और न्यू ईयर जैसे अवसरों पर अतिरिक्त जांच की जाती है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
6.Railway Act Section 164 के तहत कार्रवाई
अगर कोई यात्री पटाखे या फुलझड़ी के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ Railway Act Section 164 के तहत कार्रवाई होती है. इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल की सजा, या दोनों दी जा सकती हैं.