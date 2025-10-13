FacebookTwitterYoutubeInstagram
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा

Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!

Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम

1 किलो सोने की कीमत में खरीदा जा सकता है प्राइवेट जेट! हर्ष गोयनका ने मजेदार तरीके से बताया पूरा हिसाब-किताब

RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड B का एडमिट कार्ड, opportunities.rbi.org.in से ऐसे करें डाउनलोड

Japan Epidemic: फ्लू से दहशत में जापान, 'कोरोना जैसे हालात की क्या फिर साक्षी बनेगी दुनिया?

Zodiac Sign: इन 2 राशि के लोगों की शादी से घर बन जाता है कुश्ती का अखाड़ा, पति-पत्नी के बीच कभी खत्म नहीं होता मतभेद

Nobel न मिलने से Trump को लगा जख्म, मरहम का काम करेगा इस देश से मिल रहा सर्वोच्च सम्मान

Numerology: घमंडी और अहंकारी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस 1 खूबी से खूब कमाते हैं पैसा

बिजनेस

Diwali 2025: ट्रेन में पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं? तो पहले जान लीजिए क्या है रेलवे के नियम

दीपावली का त्योहार नजदीक है और बाजारों में रौनक लौट आई है. हर कोई अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए तैयारियों में जुटा है. लेकिन अगर आप पटाखे या फुलझड़ी लेकर ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं, तो पहले रेलवे के नियमों को जानना बेहद जरूरी है.

राजा राम | Oct 13, 2025, 12:45 PM IST

1.दीपों और रोशनी का त्योहार

दीपों और रोशनी का त्योहार
1

दीपों और रोशनी का त्योहार दीपावली देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. लोग घरों को सजाने से लेकर मिठाई और पटाखे खरीदने तक में व्यस्त हैं. इस दौरान लाखों लोग अपने घरों को रवाना होते हैं, जिनके लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक साधन मानी जाती है. 
 

2.रेलवे के कुछ सख्त नियम हैं

रेलवे के कुछ सख्त नियम हैं
2

कई यात्री दीपावली की तैयारी के लिए खरीदे गए पटाखे और फुलझड़ी भी अपने साथ ट्रेन में ले जाना चाहते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? इस बारे में रेलवे के कुछ सख्त नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है. 

3.विस्फोटक सामान प्रतिबंधित

विस्फोटक सामान प्रतिबंधित
3

रेलवे के मुताबिक, यात्रा के दौरान ऐसे किसी भी सामान को साथ ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है जो विस्फोटक हो. इसमें पटाखे, रॉकेट, अनार, और फुलझड़ी जैसे सभी सामान शामिल हैं. 
 

4.किसी भी समय आग पकड़ सकती हैं

किसी भी समय आग पकड़ सकती हैं
4

ये वस्तुएं किसी भी समय आग पकड़ सकती हैं और यात्रियों की जानमाल का खतरा बढ़ा सकती हैं. इसीलिए रेलवे ने इन्हें प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में रखा है. 

5.ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर खास निगरानी

ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर खास निगरानी
5

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) त्योहारों के समय ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर खास निगरानी रखता है. दीपावली और न्यू ईयर जैसे अवसरों पर अतिरिक्त जांच की जाती है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

6.Railway Act Section 164 के तहत कार्रवाई

Railway Act Section 164 के तहत कार्रवाई
6

अगर कोई यात्री पटाखे या फुलझड़ी के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ Railway Act Section 164 के तहत कार्रवाई होती है. इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल की सजा, या दोनों दी जा सकती हैं. 
 

