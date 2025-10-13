Diwali 2025: ट्रेन में पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं? तो पहले जान लीजिए क्या है रेलवे के नियम

1 . दीपों और रोशनी का त्योहार

दीपों और रोशनी का त्योहार दीपावली देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. लोग घरों को सजाने से लेकर मिठाई और पटाखे खरीदने तक में व्यस्त हैं. इस दौरान लाखों लोग अपने घरों को रवाना होते हैं, जिनके लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक साधन मानी जाती है.

