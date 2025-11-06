दान करने के मामले में अंबानी-अदानी से भी आगे हैं ये शख्स, हर दिन दे देते हैं 7.4 करोड़ रुपये

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 06, 2025, 07:44 PM IST
1.शिव नादर
रिपोर्ट्स के अनुसार, HCL Technologies के मालिक शिव नादर ने 2708 करोड़ रुपये दान किए हैं. उन्होंने शिव नाडर फाउंडेशन के जरिए शिक्षा और कला के विकास के लिए दान किया है.
2.मुकेश अंबानी
Reliance Foundation के जरिए मुकेश अंबानी ने 626 करोड़ रुपये दान किए हैं.
3.जमनालाल कनीराम बजाज
Kamalnayan Jamnalal Bajaj Foundation के जरिए बजाज ग्रुप के मालिक ने 446 करोड़ रुपये दान किए हैं.
4.कुमार मंगलम बिड़ला
Aditya Birla Group के मालिक कुमार मंगलम ने 440 करोड़ रुपये दान किए हैं.
5.गौतम अडानी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Adani Foundation ने 386 करोड़ रुपये शिक्षा, कौशस विकास के लिए दान किए हैं. इसके अलावा Nilekani Philanthropies ने 365 करोड़, Hinduja Foundation 298 करोड़, EkStep Foundation ने 204 करोड़, UNM Foundation 189 करोड़ और सायरस पूनावाला ने 173 करोड़ रुपये दान दिए हैं.