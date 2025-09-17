कभी बच्चा पैदा करने पर इनकम टैक्स छूट देती थी सरकार, जानिए IT Return से जुड़ी ये 5 अनूठी बातें

5 . बच्चे पैदा करने के लिए टैक्स छूट

पंडित नेहरू की सरकार 1958 में इससे भी कई कदम आगे बढ़ गई थी. जहां आज हम 'आबादी घटाओ' का नारा लगाते हैं, वहीं उस समय सरकार 'आबादी बढ़ाओ' के पक्ष में थी. 1958 में शादीशुदा लोगों के लिए टैक्स छूट को बढ़ाकर 2,000 रुपये से 3,000 रुपये कर दिया गया था, लेकिन यदि किसी दंपती का एक बच्चा है तो उसे 3300 रुपये और यदि 2 बच्चे हैं तो 36,00 रुपये तक की रकम पर टैक्स छूट का प्रावधान रखा गया था. ऐसे में आप कह सकते हैं कि तब 'बच्चे दो ही अच्छे' वाला नारा पूरी तरह मन को लुभाता था. भारत इसके साथ ही आबादी बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स छूट देने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था.

