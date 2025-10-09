पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न
Deepika Padukone हुईं ट्रोल! हिजाब पहन शूट करने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'
PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर
Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान
बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी
कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा
Karwa Chauth 2025: बादलों में छिपने के चलते नजर नहीं आ रहा चांद तो न हो परेशान, जानें कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत
बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी
Karwa Chauth 2025: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लॉन्ट की निक के नाम की मेहंदी, पति संग विदेश में मनाएंगी त्योहार? शुरू की तैयारियां
बिजनेस
राजा राम | Oct 09, 2025, 10:05 AM IST
1.आर्थिक विश्वास का माप
क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है. यदि यह स्कोर 750 या उससे अधिक है, तो बैंक आपका लोन जल्दी मंजूर करते हैं. अच्छा स्कोर न केवल आवेदन पास होने में मदद करता है, बल्कि बेहतर ब्याज दर और अधिक लोन राशि पाने में भी सहायक होता है.
2.नौकरी और आय की आवश्यकता
स्थिर नौकरी और नियमित आय पर्सनल लोन के लिए जरूरी हैं. बैंक यह जांचते हैं कि आपकी आय लोन की किस्तों को समय पर चुकाने के लिए पर्याप्त और नियमित है.
3.आयु का महत्व
21 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले लोगों को बैंक प्राथमिकता देते हैं. इस उम्र में आमतौर पर कमाई लगातार होती है और ऋण चुकाने में आसानी होती है.
4.किस्तों का प्रबंधन
यदि आपकी मौजूदा किश्तें आपकी आय का आधा या उससे अधिक हैं, तो लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है.
5.पुराने कर्ज का हिसाब
पूर्व में लिए गए कर्ज समय पर चुकाना और कर्ज की संख्या कम रखना लाभकारी है.
6.दस्तावेज तैयार रखें
सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, बैंक विवरण और पहचान पत्र पहले से तैयार रखें. यह प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है.
7.वित्तीय जरूरतों को बिना कठिनाई के पूरा कर सकते हैं
क्रेडिट स्कोर, नौकरी, आयु और किश्तों का ध्यान रखकर पर्सनल लोन की प्रक्रिया सरल बनाई जा सकती है. सही तैयारी से आप अपनी वित्तीय जरूरतों को बिना कठिनाई के पूरा कर सकते हैं.