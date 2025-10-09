बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी

1 . आर्थिक विश्वास का माप

1

क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है. यदि यह स्कोर 750 या उससे अधिक है, तो बैंक आपका लोन जल्दी मंजूर करते हैं. अच्छा स्कोर न केवल आवेदन पास होने में मदद करता है, बल्कि बेहतर ब्याज दर और अधिक लोन राशि पाने में भी सहायक होता है.