FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

Deepika Padukone हुईं ट्रोल! हिजाब पहन शूट करने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर

Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी

कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा

Karwa Chauth 2025: बादलों में छिपने के चलते नजर नहीं आ रहा चांद तो न हो परेशान, जानें कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत 

बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी

Karwa Chauth 2025: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लॉन्ट की निक के नाम की मेहंदी, पति संग विदेश में मनाएंगी त्योहार? शुरू की तैयारियां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Deepika Padukone हुईं ट्रोल! हिजाब पहन शूट करने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

Deepika Padukone हुईं ट्रोल! हिजाब पहन शूट करने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर

PF Balance Check: बस 1 मिस कॉल और पता चल जाएगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया ये नंबर

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न

Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

HomePhotos

बिजनेस

बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी

आजकल कई लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेने का विचार करते हैं, लेकिन अक्सर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है. छोटी-छोटी गलतियों या जरूरी जानकारी की कमी के कारण लोग लोन अप्रूवल से वंचित रह जाते हैं. सही तैयारी और जानकारी से यह प्रक्रिया सरल बनाई जा सकती है.

राजा राम | Oct 09, 2025, 10:05 AM IST

1.आर्थिक विश्वास का माप

आर्थिक विश्वास का माप
1

क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है. यदि यह स्कोर 750 या उससे अधिक है, तो बैंक आपका लोन जल्दी मंजूर करते हैं. अच्छा स्कोर न केवल आवेदन पास होने में मदद करता है, बल्कि बेहतर ब्याज दर और अधिक लोन राशि पाने में भी सहायक होता है.

Advertisement

2.नौकरी और आय की आवश्यकता

नौकरी और आय की आवश्यकता
2

स्थिर नौकरी और नियमित आय पर्सनल लोन के लिए जरूरी हैं. बैंक यह जांचते हैं कि आपकी आय लोन की किस्तों को समय पर चुकाने के लिए पर्याप्त और नियमित है. 

3.आयु का महत्व

आयु का महत्व
3

21 से 60 वर्ष के बीच की आयु वाले लोगों को बैंक प्राथमिकता देते हैं.  इस उम्र में आमतौर पर कमाई लगातार होती है और ऋण चुकाने में आसानी होती है. 

4.किस्तों का प्रबंधन

किस्तों का प्रबंधन
4

यदि आपकी मौजूदा किश्तें आपकी आय का आधा या उससे अधिक हैं, तो लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है.
 

TRENDING NOW

5.पुराने कर्ज का हिसाब

पुराने कर्ज का हिसाब
5

पूर्व में लिए गए कर्ज समय पर चुकाना और कर्ज की संख्या कम रखना लाभकारी है. 

6.दस्तावेज तैयार रखें

दस्तावेज तैयार रखें
6

सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, बैंक विवरण और पहचान पत्र पहले से तैयार रखें. यह प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है. 

7.वित्तीय जरूरतों को बिना कठिनाई के पूरा कर सकते हैं

वित्तीय जरूरतों को बिना कठिनाई के पूरा कर सकते हैं
7

क्रेडिट स्कोर, नौकरी, आयु और किश्तों का ध्यान रखकर पर्सनल लोन की प्रक्रिया सरल बनाई जा सकती है. सही तैयारी से आप अपनी वित्तीय जरूरतों को बिना कठिनाई के पूरा कर सकते हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न
पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 योजनाएं, जहां मिलेगा सबसे बेहतर रिटर्न
Ideal Dinner Time: कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान
कब खाना चाहिए दिन का आखिरी खाना, जानें डिनर करने का सही समय और देर रात खाने के नुकसान
बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई
बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई
कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा
कौन हैं सऊदी के पहले नागरिक जिन्होंने जीता नोबेल पुरस्कार? कसाई के बेटे ने पूरी दुनिया में यूं मनवाया अरब का लोहा
बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी
बार-बार रिजेक्ट हो रहा है Personal Loan? जानिए वो जरूरी बातें जो लोन अप्रूवल की राह आसान बनाएंगी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE