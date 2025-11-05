FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

HAM प्रत्याशी ज्योति मांझी पर पत्थर और रॉड से हमला, अस्पताल में भर्ती; पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 

Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी

IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी

Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

HomePhotos

बिजनेस

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

PF Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने हाल ही में अपनी सुविधाओं को और ज्‍यादा आधुनिक बनाने के लिए 'EPFO 3.0' डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, अब सदस्य अपने PF खाते में मौजूद राशि आसानी से निकाल सकते हैं. यहां जानें जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस...

Abhay Sharma | Nov 05, 2025, 05:05 PM IST

1.PF का पैसा निकालना होगा आसान 

PF का पैसा निकालना होगा आसान 
1

इसमें मिनिमम बैलेंस 25 फीसदी मेंटेन रखने की एक शर्त होगी, यानी आप अब यानी अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी राशि आसानी से निकाल पाएंगे. एक और राहत की बात यह है कि अब 75 फीसदी पैसा निकालने के लिए आपको कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी. अब आप प्राकृतिक आपदा, महामारी, जॉब चली जाने यानी बेरोजगारी और ऐसी ही अन्‍य विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए पैसे निकाल पाएंगे. 

Advertisement

2.100% निकासी की सुविधा

100% निकासी की सुविधा
2

EPFO ने अपने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर तीन कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, इसमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं. अब सदस्य PF खाते में मौजूद पूरी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों समेत) निकाल पाएंगे. बताते चलें कि पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकाल सकते हैं.

3.EPF से कैसे निकालें ऑनलाइन पैसा?

EPF से कैसे निकालें ऑनलाइन पैसा?
3

बता दें कि ऑनलाइन EPF निकासी के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे की UAN सक्रिय और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर काम कर रहा हो, UAN में KYC लिंक (Aadhaar, PAN, बैंक विवरण और IFSC) हो. अगर ये शर्तें पूरी हैं तो इसके लिए नियोक्ता का सत्यापन जरूरी नहीं है. इसके बाद UAN पोर्टल पर EPF निकासी के स्टेप्स करना है. 

4.UAN पोर्टल पर EPF निकासी स्टेप बाय स्टेप 

UAN पोर्टल पर EPF निकासी स्टेप बाय स्टेप 
4

इसके लिए  UAN पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, इसके बाद कैप्चा भरें और “Sign In” कर लें. फिर Manage > KYC पर जाएं और Aadhaar, PAN और बैंक विवरण की पुष्टि करें. फिर Online Services > Claim (Form-31,19,10C&10D) चुनें और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और Verify करें. इसके बाद “Yes” पर क्लिक करके certificate of undertaking साइन करें और Proceed for Online Claim पर क्लिक करें. 

TRENDING NOW

5.इसके बाद चुनें I Want To Apply For निकासी

इसके बाद चुनें I Want To Apply For निकासी
5

I Want To Apply For में निकासी का प्रकार चुनें, जिसमें Full EPF settlement, आंशिक PF निकासी, Pension withdrawal का ऑप्शन दिखेगा. इसके बाद फॉर्म भरें और सर्टिफिकेट क्लिक करके सबमिट करें. इसके अलावा आवश्यकता होने पर स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करें. सत्यापित करने के बाद पैसा अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी
IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान
IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान
Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी
Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी
जॉब के पहले ही दिन ऑफिस से चुराई कॉफी, कंपनी ने सबक सिखाने के लिए उठाया ऐसा कदम
जॉब के पहले ही दिन ऑफिस से चुराई कॉफी, कंपनी ने सबक सिखाने के लिए उठाया ऐसा कदम
Bihar Chunav 2025: न कट्टा लहराना, न गाली-गलौज... बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सख्त चेतावनी
Bihar Chunav 2025: न कट्टा लहराना, न गाली-गलौज... बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सख्त चेतावनी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE