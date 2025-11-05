PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

बिजनेस
Abhay Sharma | Nov 05, 2025, 05:05 PM IST
1.PF का पैसा निकालना होगा आसान
इसमें मिनिमम बैलेंस 25 फीसदी मेंटेन रखने की एक शर्त होगी, यानी आप अब यानी अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी राशि आसानी से निकाल पाएंगे. एक और राहत की बात यह है कि अब 75 फीसदी पैसा निकालने के लिए आपको कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी. अब आप प्राकृतिक आपदा, महामारी, जॉब चली जाने यानी बेरोजगारी और ऐसी ही अन्य विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए पैसे निकाल पाएंगे.
2.100% निकासी की सुविधा
EPFO ने अपने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर तीन कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, इसमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं. अब सदस्य PF खाते में मौजूद पूरी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों समेत) निकाल पाएंगे. बताते चलें कि पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकाल सकते हैं.
3.EPF से कैसे निकालें ऑनलाइन पैसा?
बता दें कि ऑनलाइन EPF निकासी के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे की UAN सक्रिय और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर काम कर रहा हो, UAN में KYC लिंक (Aadhaar, PAN, बैंक विवरण और IFSC) हो. अगर ये शर्तें पूरी हैं तो इसके लिए नियोक्ता का सत्यापन जरूरी नहीं है. इसके बाद UAN पोर्टल पर EPF निकासी के स्टेप्स करना है.
4.UAN पोर्टल पर EPF निकासी स्टेप बाय स्टेप
इसके लिए UAN पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें, इसके बाद कैप्चा भरें और “Sign In” कर लें. फिर Manage > KYC पर जाएं और Aadhaar, PAN और बैंक विवरण की पुष्टि करें. फिर Online Services > Claim (Form-31,19,10C&10D) चुनें और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और Verify करें. इसके बाद “Yes” पर क्लिक करके certificate of undertaking साइन करें और Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
5.इसके बाद चुनें I Want To Apply For निकासी
I Want To Apply For में निकासी का प्रकार चुनें, जिसमें Full EPF settlement, आंशिक PF निकासी, Pension withdrawal का ऑप्शन दिखेगा. इसके बाद फॉर्म भरें और सर्टिफिकेट क्लिक करके सबमिट करें. इसके अलावा आवश्यकता होने पर स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करें. सत्यापित करने के बाद पैसा अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा.