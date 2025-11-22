कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स

बिजनेस
राजा राम | Nov 22, 2025, 11:18 PM IST
1.बचत बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका
अगर आपके पास कई महंगे क्रेडिट कार्ड बिल या छोटे-छोटे लोन हैं, तो एक कम ब्याज वाले पर्सनल लोन से इन्हें एक साथ चुकाना बेहतर रहता है. इससे किस्तें सरल हो जाती हैं और कुल ब्याज भी घटता है.
2.कम अवधि का लोन चुनें
शॉर्ट-टर्म लोन की ईएमआई जरूर थोड़ा अधिक होती है, लेकिन कुल ब्याज काफी कम हो जाता है. स्थिर आय वाले लोगों के लिए यह विकल्प फाइनेंशियल स्ट्रेन कम करने में काफी उपयोगी साबित होता है.
3.लोन को प्रोडक्टिव खर्चों में लगाएं
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लोन का इस्तेमाल स्किल कोर्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग या जरूरी उपकरण खरीदने में करना ज्यादा फायदेमंद है. ऐसे निवेश भविष्य में आपकी आय बढ़ाकर लोन की लागत की भरपाई कर देते हैं.
4.बेहतर ब्याज दर के लिए बातचीत करें
कई लेंडरों के ऑफर्स को जांचना और अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना सस्ती ब्याज दर पाने की कुंजी है. अच्छी वित्तीय प्रोफाइल वाले उधारकर्ताओं को बैंक बेहतर शर्तें आसानी से देते हैं.
5.समय-समय पर प्रीपेमेंट करें
अतिरिक्त आय जैसे बोनस या रिफंड मिलते ही प्रीपेमेंट करना ब्याज का भार काफी कम कर देता है. इससे लोन की अवधि भी कम होती है और वित्तीय राहत मिलती है.