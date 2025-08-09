क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स

1 . CIBIL स्कोर

1

CIBIL स्कोर का अच्छा होना सभी के लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि उच्च स्कोर वाले लोगों को कम ब्याज दरों पर और जल्दी बैंक लोन मिल जाता है. वहीं दूसरी ओर कम CIBIL स्कोर वालों को आपातकालीन परिस्थितियों में लोन मिलना मुश्किल होता है. दरअसल, सभी बैंक अब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदकों का CIBIL स्कोर अनिवार्य रूप से जांचते हैं. इसलिए इसपर ध्यान देना जरूरी है.