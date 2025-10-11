तत्काल टिकट बुक करना हुआ आसान! अपनाएं ये टिप्स और तुरंत पाएं कन्फर्म सीट

Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
बिजनेस
राजा राम | Oct 11, 2025, 02:51 PM IST
1. यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों के दौरान भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कन्फर्म सीट पा सकें.
2.तत्काल टिकट बुकिंग
हालांकि, बड़ी संख्या में लोग बिना कन्फर्म सीट के सफर करते हैं. इसलिए तत्काल टिकट बुकिंग का महत्व और बढ़ जाता है.
3.अकाउंट को आधार से वैरिफाई करना
तत्काल टिकट बुक करते समय सबसे पहला कदम है IRCTC अकाउंट को आधार से वैरिफाई करना. यह अब अनिवार्य हो गया है.
4.मास्टर लिस्ट पहले तैयार करें
बुकिंग के समय तेजी लाने के लिए मास्टर लिस्ट पहले तैयार करें, ताकि यात्री विवरण तुरंत भर सकें.
5.IRCTC eWallet का इस्तेमाल करें
किराया भुगतान के लिए IRCTC eWallet का इस्तेमाल करें. यह सबसे तेज़ तरीका है और इंटरनेट स्लो होने पर भी मदद करता है.
6.टाइम का महत्व
ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग एसी क्लास के लिए यात्रा से एक दिन पहले सुबह 10 बजे और नॉन-एसी क्लास के लिए 11 बजे खुलती है.
7.ये टिप्स अपनाकर पा सकते हैं कन्फर्म सीट
इसलिए बुकिंग शुरू होने से 4-5 मिनट पहले ही IRCTC अकाउंट में लॉग-इन करें. ये आसान टिप्स अपनाकर कन्फर्म सीट मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं.