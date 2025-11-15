बैंक में लॉकर लेने की सोच रहे हैं? जानिए किराया, प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी

बिजनेस
राजा राम | Nov 15, 2025, 09:01 PM IST
1.बैंक लॉकर एक सुरक्षित सुविधा
बैंक लॉकर एक सुरक्षित सुविधा होती है, जहां ग्राहक अपने ज्वेलरी, नकदी या अहम कागज़ात को सुरक्षित रख सकते हैं. यह सेवा अधिकतर बैंकों में उपलब्ध है, लेकिन हर शाखा में लॉकर की सुविधा नहीं होती. इसलिए, लॉकर के लिए आवेदन करने से पहले अपने नज़दीकी बैंक में उपलब्धता की जानकारी लेना जरूरी है.
2.सेविंग या करेंट अकाउंट होना अनिवार्य
लॉकर लेने के लिए बैंक में आपका सेविंग या करेंट अकाउंट होना अनिवार्य है. साथ ही पहचान और पते का प्रमाण जैसे PAN कार्ड या आधार कार्ड, और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होता है.
3.अलग-अलग साइज के लॉकर
बैंकों में लॉकर अलग-अलग साइज छोटे, मध्यम और बड़े में मिलते हैं. लॉकर आवंटन उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, और कई बार इसके लिए प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज कराना पड़ता है.
4.बैंक एक सिक्योरिटी अमाउंट लेता है
लॉकर जारी करते समय बैंक एक सिक्योरिटी अमाउंट लेता है, जो लॉकर बंद करने पर वापस कर दिया जाता है. किराया लॉकर के आकार और बैंक की लोकेशन पर निर्भर करता है. मेट्रो शहरों में यह शुल्क छोटे शहरों की तुलना में अधिक हो सकता है.
5.सामान का बीमा कराना हमेशा बेहतर विकल्प
ध्यान रहे, बैंक आमतौर पर लॉकर में रखी वस्तुओं की जिम्मेदारी नहीं लेते. इसलिए कीमती सामान का बीमा कराना हमेशा बेहतर विकल्प है. इसके अलावा, लॉकर के लिए किसी नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है, ताकि खाता धारक की मृत्यु के बाद भी लॉकर को वैधानिक रूप से एक्सेस किया जा सके.