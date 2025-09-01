Twitter
बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट

Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल

Test की एक पारी में सबसे बड़ा टोटल करने वाली 10 टीमें, एक ने बना दिया था 1000 के करीब स्कोर

इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन

ITR Filing Last Date: 15 दिन भी नहीं बचे, ये प्रोसेस फॉलो करके झट से फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम

क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!

ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास

CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी

Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल

बिजनेस

ITR Filing Last Date: 15 दिन भी नहीं बचे, ये प्रोसेस फॉलो करके झट से फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax Return Filing 2025 की लास्ट डेट करीब आ रही है. डेडलाइन तक ITR भरने से चूकने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में आपको ये प्रोसेस फॉलो करके झट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए...

Abhay Sharma | Sep 01, 2025, 07:57 PM IST

1.क्या है अंतिम तारीख? 

क्या है अंतिम तारीख? 
1

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR ) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है, जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें आयकर विभाग के द्वारा एसएमएस रिमाइंडर भेज कर याद दिलाया जा रहा है. यानी अब रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास 15 दिन भी नहीं हैं. 

2.इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
2

ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (जो टैक्स कटौती के दावे के लिए होता है) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही अलग रख लें. 

3.इन लोगों के लिए है आसान

इन लोगों के लिए है आसान
3

आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको सीए या किसी वित्तीय पेशेवर की आवश्यकता होती है, पर अगर आप नौकरी करते हैं या फिर ऐसे करदाता है, जिसके लेनदेन ज्यादा जटिल नहीं है तो आप आसानी से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.

4.ITR  फॉर्म-1 (सहज) 

ITR  फॉर्म-1 (सहज) 
4

अगर आप वेतनभोगी हैं और आपके पास नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16 है, तो आपको CA की जरूरत नहीं है. आप आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) भरकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यह फॉर्म वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सामान्य आय वालों के लिए ही है. 

5.7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म 

7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म 
5

ITR-1 (सहज): यह वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सामान्य आय वालों के लिए, ITR-2: यह उनके लिए है, जिनकी आय वेतन, संपत्ति या पूंजीगत लाभ से आती है, ITR-3: व्यवसाय या पेशेवर आय वालों के लिए है, ITR-4 (सुगम): छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए है. ITR-5, ITR-6 और ITR-7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थानों के लिए है. 

6.कैसे फाइल करें ITR?

कैसे फाइल करें ITR?
6

इसके लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यहां आपको यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड दर्ज करना होगा. फिर ई-फाइल का विकल्प चुनें, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें. इसके बाद असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और ITR फॉर्म-1 चुनें, जो कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए होता है. 

7.फॉलो करें ये प्रोसेज

फॉलो करें ये प्रोसेज
7

इसके बाद प्री-फिल्ड डेटा पर क्लिक करें, पैन, वेतन, TDS और बैंक विवरण पोर्टल पर पहले से भरे होंगे, इन्हें ध्यान से देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें. इसके बाद फॉर्म-16 की मदद से डिटेल्स भरें. ये सारी जानकारी भरने के बाद अपने ITR को वेरिफाई करें. आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग के माध्यम से तत्काल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. 

