ITR Filing Last Date: 15 दिन भी नहीं बचे, ये प्रोसेस फॉलो करके झट से फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न

7 . फॉलो करें ये प्रोसेज

7

इसके बाद प्री-फिल्ड डेटा पर क्लिक करें, पैन, वेतन, TDS और बैंक विवरण पोर्टल पर पहले से भरे होंगे, इन्हें ध्यान से देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें. इसके बाद फॉर्म-16 की मदद से डिटेल्स भरें. ये सारी जानकारी भरने के बाद अपने ITR को वेरिफाई करें. आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग के माध्यम से तत्काल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं.