बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका

बिजनेस
राजा राम | Nov 15, 2025, 11:20 PM IST
1.समस्याओं का तेज और पारदर्शी तरीके से निपटारा करना है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़ी शिकायतों का एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर समाधान देने के लिए नया Complaint Management System (CMS) पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल का उद्देश्य ग्राहकों की बढ़ती समस्याओं का तेज और पारदर्शी तरीके से निपटारा करना है.
2.शिकायतें अब आम हो चुकी हैं
डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौरान गलत कटौती, फेल पेमेंट या बिना अनुमति पैसे डेबिट होने जैसी शिकायतें अब आम हो चुकी हैं. ऐसे मामलों में ग्राहक अक्सर बैंक शाखाओं के चक्कर काटते रहते हैं. लेकिन CMS पोर्टल के आने से यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और सरल हो गई है.
3.औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी
RBI ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को पहले अपनी बैंक, NBFC या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी. यदि 30 दिनों में जवाब न मिले या समाधान संतोषजनक न हो, तभी CMS पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है.
4.कटौती या फ्रॉड जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें
इस पोर्टल पर गलत चार्जेस, ATM/UPI ट्रांजेक्शन फेल, पैसे ट्रांसफर में देरी, फेल ट्रांजेक्शन का रिफंड न मिलना, अनधिकृत कटौती या फ्रॉड जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें स्वीकार की जाती हैं.
5.केस की स्थिति लगातार ट्रैक की जा सकती है
ग्राहक cms.rbi.org.in पर जाकर संबंधित कैटेगरी चुन सकते हैं और अपनी समस्या का विवरण दस्तावेज़ों सहित अपलोड कर सकते हैं. शिकायत दर्ज होते ही एक यूनिक कंप्लेंट नंबर मिलता है, जिससे केस की स्थिति लगातार ट्रैक की जा सकती है.
6.RBI ओम्बुड्समैन संबंधित बैंक से जवाब मांगता है
शिकायत मिलने के बाद RBI ओम्बुड्समैन संबंधित बैंक से जवाब मांगता है. यदि जवाब संतोषजनक न हो तो ऑम्बुड्समैन स्वयं हस्तक्षेप करता है और आमतौर पर एक महीने में समाधान होने की संभावना रहती है.
7.पारदर्शिता भी बढ़ी है
यदि ग्राहक निर्णय से संतुष्ट न हों तो वे 30 दिनों के भीतर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं. इसके अलावा आगे कंज्यूमर कोर्ट का विकल्प भी उपलब्ध है. CMS पोर्टल पूरी तरह मुफ्त है और किसी भी ग्राहक को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे शिकायत प्रक्रिया न सिर्फ आसान हुई है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है.