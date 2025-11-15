FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

Bihar Election Results: महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम

महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम

IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका

बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका

16 November Horoscope: मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

मेष से लेकर मीन तक के लिए कैसा रहेगा रविवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

बैंक में लॉकर लेने की सोच रहे हैं? जानिए किराया, प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी

बैंक में लॉकर लेने की सोच रहे हैं? जानिए किराया, प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी

बिजनेस

बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दौर में गलत चार्जेस, फेल ट्रांजेक्शन और अनधिकृत कटौती जैसी परेशानियां आम हो गई हैं. ऐसे मामलों में ग्राहक अक्सर समझ नहीं पाते कि शिकायत कहां और कैसे की जाए.

राजा राम | Nov 15, 2025, 11:20 PM IST

1.समस्याओं का तेज और पारदर्शी तरीके से निपटारा करना है

समस्याओं का तेज और पारदर्शी तरीके से निपटारा करना है
1

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़ी शिकायतों का एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर समाधान देने के लिए नया Complaint Management System (CMS) पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल का उद्देश्य ग्राहकों की बढ़ती समस्याओं का तेज और पारदर्शी तरीके से निपटारा करना है. 

2.शिकायतें अब आम हो चुकी हैं

शिकायतें अब आम हो चुकी हैं
2

डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौरान गलत कटौती, फेल पेमेंट या बिना अनुमति पैसे डेबिट होने जैसी शिकायतें अब आम हो चुकी हैं. ऐसे मामलों में ग्राहक अक्सर बैंक शाखाओं के चक्कर काटते रहते हैं. लेकिन CMS पोर्टल के आने से यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और सरल हो गई है. 

3.औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी

औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी
3

RBI ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को पहले अपनी बैंक, NBFC या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी. यदि 30 दिनों में जवाब न मिले या समाधान संतोषजनक न हो, तभी CMS पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है. 
 

4.कटौती या फ्रॉड जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें

कटौती या फ्रॉड जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें
4

इस पोर्टल पर गलत चार्जेस, ATM/UPI ट्रांजेक्शन फेल, पैसे ट्रांसफर में देरी, फेल ट्रांजेक्शन का रिफंड न मिलना, अनधिकृत कटौती या फ्रॉड जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें स्वीकार की जाती हैं. 
 

5.केस की स्थिति लगातार ट्रैक की जा सकती है

केस की स्थिति लगातार ट्रैक की जा सकती है
5

ग्राहक cms.rbi.org.in पर जाकर संबंधित कैटेगरी चुन सकते हैं और अपनी समस्या का विवरण दस्तावेज़ों सहित अपलोड कर सकते हैं. शिकायत दर्ज होते ही एक यूनिक कंप्लेंट नंबर मिलता है, जिससे केस की स्थिति लगातार ट्रैक की जा सकती है.
 

6.RBI ओम्बुड्समैन संबंधित बैंक से जवाब मांगता है

RBI ओम्बुड्समैन संबंधित बैंक से जवाब मांगता है
6

शिकायत मिलने के बाद RBI ओम्बुड्समैन संबंधित बैंक से जवाब मांगता है. यदि जवाब संतोषजनक न हो तो ऑम्बुड्समैन स्वयं हस्तक्षेप करता है और आमतौर पर एक महीने में समाधान होने की संभावना रहती है.

7.पारदर्शिता भी बढ़ी है

पारदर्शिता भी बढ़ी है
7

यदि ग्राहक निर्णय से संतुष्ट न हों तो वे 30 दिनों के भीतर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं. इसके अलावा आगे कंज्यूमर कोर्ट का विकल्प भी उपलब्ध है. CMS पोर्टल पूरी तरह मुफ्त है और किसी भी ग्राहक को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे शिकायत प्रक्रिया न सिर्फ आसान हुई है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है. 

