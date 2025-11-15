बिना वजह बैंक पैसा काट लिया? जानें घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का आसान तरीका

7 . पारदर्शिता भी बढ़ी है

7

यदि ग्राहक निर्णय से संतुष्ट न हों तो वे 30 दिनों के भीतर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं. इसके अलावा आगे कंज्यूमर कोर्ट का विकल्प भी उपलब्ध है. CMS पोर्टल पूरी तरह मुफ्त है और किसी भी ग्राहक को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे शिकायत प्रक्रिया न सिर्फ आसान हुई है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है.