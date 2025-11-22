500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

बिजनेस
सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 11:29 AM IST
1.मुर्गी पालन
धनबाद के सिंदरी की रहने वाली पूनम देवी पिछले छह वर्षों से देसी मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं. ये काम उन्होंने 2020 में मात्र 500 देसी चूजों के साथ शुरू किया था.
2.कई राज्यों में करती हैं सप्लाई
वर्तमान में पूनम देवी यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में देसी मुर्गा और मुर्गी की सप्लाई कर रही है. उनका कारोबार हर साल लाखों रुपये का टर्नओवर दे रहा है.
3.5 एकड़ जमीन में शुरू किया बिजनेस
पूनम देवी बताती हैं कि उन्होंने अपनी 5 एकड़ जमीन का उपयोग करते हुए बैंक से लोन लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत की थी. शुरुआत में काफी परेशानी हुई लेकिन समय के साथ-साथ अनुभव बढ़ता गया और उत्पादन भी अच्छा होता गया.
4.20 से 30 रुपये
फार्म में तैयार चूजे महज 20 से 30 रुपये प्रति पीस के दर पर उपलब्ध होते हैं. वहीं यदि व्यापारी क्विंटल के हिसाब से खरीदारी करते हैं, तो उन्हें 200 से 250 रुपये किलो के हिसाब से मुर्गी दी जाती है.
5.एक मुर्गे की कीमत
एक मुर्गे की कीमत औसतन 350 रुपये तक पहुंच जाती है. देसी मुर्गे की बढ़ती लोकप्रियता और बेहतर स्वाद के कारण उनके फार्म की सप्लाई लगातार बढ़ रही है.