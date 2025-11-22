FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

12 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे- योगी | मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 पुलिस चौकी होंगी-योगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल

Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल

G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?

G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?

जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI

जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

HomePhotos

बिजनेस

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

आज हम आपको एक ऐसी आत्मनिर्भर महिला की कहानी बताने जा रहे है जिन्होंने अपनी लग्न और आत्मनिर्भर बनने की जिद के आगे सभी को झुका दिया है और वह मुकाम हासिल करके दिखाया जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते. 

सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 11:29 AM IST

1.मुर्गी पालन

मुर्गी पालन
1

धनबाद के सिंदरी की रहने वाली पूनम देवी पिछले छह वर्षों से देसी मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं. ये काम उन्होंने 2020 में मात्र 500 देसी चूजों के साथ शुरू किया था.

Advertisement

2.कई राज्यों में करती हैं सप्लाई

कई राज्यों में करती हैं सप्लाई
2

वर्तमान में पूनम देवी यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में देसी मुर्गा और मुर्गी की सप्लाई कर रही है. उनका कारोबार हर साल लाखों रुपये का टर्नओवर दे रहा है.

3.5 एकड़ जमीन में शुरू किया बिजनेस

5 एकड़ जमीन में शुरू किया बिजनेस
3

पूनम देवी बताती हैं कि उन्होंने अपनी 5 एकड़ जमीन का उपयोग करते हुए बैंक से लोन लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत की थी. शुरुआत में काफी परेशानी हुई लेकिन समय के साथ-साथ अनुभव बढ़ता गया और उत्पादन भी अच्छा होता गया.

4.20 से 30 रुपये 

20 से 30 रुपये 
4

फार्म में तैयार चूजे महज 20 से 30 रुपये प्रति पीस के दर पर उपलब्ध होते हैं. वहीं यदि व्यापारी क्विंटल के हिसाब से खरीदारी करते हैं, तो उन्हें 200 से 250 रुपये किलो के हिसाब से मुर्गी दी जाती है.

TRENDING NOW

5.एक मुर्गे की कीमत

एक मुर्गे की कीमत
5

एक मुर्गे की कीमत औसतन 350 रुपये तक पहुंच जाती है. देसी मुर्गे की बढ़ती लोकप्रियता और बेहतर स्वाद के कारण उनके फार्म की सप्लाई लगातार बढ़ रही है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल
Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल
G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?
G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे
किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क
सर्दियों के सीजन में क्या है डिनर का सही समय? कहीं गलत टाइम पर तो नही कर रहे भोजन, समझिए वैज्ञानिक तर्क
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE