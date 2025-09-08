आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

1 . 41 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 41 करोड़ से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं. देशभर के 31 हजार से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिनमें करीब 14 हजार प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं. इसके बावजूद शिकायतें मिलती हैं कि कई बार पैनल में शामिल अस्पताल मरीज का इलाज करने से मना कर देते हैं.