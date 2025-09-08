FacebookTwitterYoutubeInstagram
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है. लेकिन कई बार अस्पताल इलाज से मना कर देते हैं. ऐसे हालात में मरीज कहां शिकायत कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

राजा राम | Sep 08, 2025, 05:16 PM IST

1.41 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं

41 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं
1

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 41 करोड़ से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं. देशभर के 31 हजार से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिनमें करीब 14 हजार प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं. इसके बावजूद शिकायतें मिलती हैं कि कई बार पैनल में शामिल अस्पताल मरीज का इलाज करने से मना कर देते हैं.

2.अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है

अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है
2

सरकार के नियम साफ कहते हैं कि अगर किसी अस्पताल के पास संबंधित बीमारी का इलाज मौजूद है, तो वह कार्डधारक को मना नहीं कर सकता. ऐसा करने पर अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और उसे पैनल से हटाया जा सकता है.
 

3.ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं
3

अगर आपका भी अस्पताल इलाज से इनकार करे तो सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल cgrms.pmjay.gov.in पर जाकर Register Your Grievance का विकल्प चुनना होगा. यहां मांगी गई जानकारी भरकर शिकायत सबमिट करनी होती है.
 

4.Grievance ID सुरक्षित रखना जरूरी

Grievance ID सुरक्षित रखना जरूरी
4

शिकायत दर्ज होने के बाद एक Grievance ID मिलती है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है. इसी आईडी से आगे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं.
 

5.अलग-अलग राज्यों के हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद

अलग-अलग राज्यों के हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद
5

इसके अलावा नेशनल टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की जा सकती है. साथ ही अलग-अलग राज्यों के हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद हैं. जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए 180018004444, मध्य प्रदेश के लिए 18002332085, बिहार के लिए 104, और उत्तराखंड के लिए 155368 या 18001805368 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.
 

6.एक और आसान तरीका

एक और आसान तरीका
6

आपको बता दें, एक और आसान तरीका है Umang App. ऐप में Ayushman Bharat सेक्शन में जाकर Grievance Redressal चुनें और अपनी जानकारी भरकर शिकायत दर्ज करें.
 

7.तारीख और समय नोट करना न भूलें

तारीख और समय नोट करना न भूलें
7

शिकायत करते समय आयुष्मान कार्ड की फोटो, अस्पताल की पर्ची या इलाज से इनकार का सबूत (ऑडियो/वीडियो) जरूर अपलोड करें. साथ ही तारीख और समय नोट करना न भूलें.

