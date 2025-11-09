प्रॉपर्टी के पेपर सही हैं या नहीं? जानें घर बैठे चेक करने का आसान तरीका

बिजनेस
राजा राम | Nov 09, 2025, 10:07 PM IST
1.राज्य सरकार की अपनी आधिकारिक वेबसाइट है
प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी आधिकारिक वेबसाइट है, जहां प्रॉपर्टी डिटेल्स या रजिस्ट्री की खोज सेक्शन में जाकर रजिस्ट्री की जानकारी चेक की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में यह काम igrsup.gov.in पर आसानी से किया जा सकता है.
2.बुनियादी जानकारी भरनी होगी
चेक करने के लिए आपको अपनी रजिस्ट्री की बुनियादी जानकारी भरनी होगी, जैसे रजिस्ट्री नंबर, मालिक का नाम, प्लॉट नंबर, जिला और रजिस्ट्रेशन की तारीख.
3.स्क्रीन पर संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा
जानकारी सबमिट करते ही कुछ सेकंड में स्क्रीन पर संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा. इसमें मालिक का नाम, रजिस्ट्री की तारीख, स्टांप ड्यूटी और सब-रजिस्टार ऑफिस की डिटेल्स होती हैं.
4.डिटेल्स को असली रजिस्ट्री पेपर से मिलाएं
इन डिटेल्स को असली रजिस्ट्री पेपर से मिलाएं. अगर दोनों मेल खाती हैं, तो रजिस्ट्री को असली माना जाएगा. रिकॉर्ड को आप डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं.
5.रजिस्ट्री बुक में जांच कराना जरूरी
अगर Record Not Found या Invalid Entry दिखे, तो रजिस्ट्री अधूरी या फर्जी हो सकती है. ऐसे में ऑफलाइन सब-रजिस्टार ऑफिस जाकर रजिस्ट्री बुक में जांच कराना जरूरी है. फीस 50 से 200 रुपये तक होती है.
6.म्यूटेशन रिकॉर्ड
प्रॉपर्टी का पूरा इतिहास जानने के लिए Encumbrance Certificate (EC) निकलवाएं. इससे पता चलता है कि संपत्ति पर कोई कर्ज या कानूनी दावा तो नहीं है. म्यूटेशन रिकॉर्ड देखकर मालिकाना हक सही नाम में ट्रांसफर हुआ या नहीं यह भी जांचें.
7.केवल 5 मिनट में पूरा किया जा सकता है
ऑनलाइन वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा और विवादों से बचाव होता है. यह बैंक लोन या प्रॉपर्टी बेचने के समय वैध दस्तावेज के रूप में भी काम आता है. मोबाइल या लैपटॉप से यह प्रोसेस केवल 5 मिनट में पूरा किया जा सकता है.