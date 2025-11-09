प्रॉपर्टी के पेपर सही हैं या नहीं? जानें घर बैठे चेक करने का आसान तरीका

1 . राज्य सरकार की अपनी आधिकारिक वेबसाइट है

1

प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी आधिकारिक वेबसाइट है, जहां प्रॉपर्टी डिटेल्स या रजिस्ट्री की खोज सेक्शन में जाकर रजिस्ट्री की जानकारी चेक की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में यह काम igrsup.gov.in पर आसानी से किया जा सकता है.