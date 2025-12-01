स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत

मुंबई में 18.33 करोड़ का शिपिंग फ्रॉड, EOW ने भारतीय–विदेशी कंपनियों पर दर्ज किया केस | लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी और अन्य बड़े नेता मौजूद | ओडिशा के KIIT में एक और छात्र ने की आत्महत्या, यूनिवर्सिटी में इस साल सुसाइड की तीसरी घटना से सनसनी
बिजनेस
राजा राम | Dec 01, 2025, 05:24 PM IST
1.1 जनवरी 2026 से स्लीपर क्लास में पहली बार बेडरोल सुविधा
भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से स्लीपर क्लास में पहली बार बेडरोल सुविधा शुरू कर दी जाएगी. यह सुविधा चुनिंदा ट्रेनों में लागू होगी और यात्रियों को ऑन-डिमांड तथा ऑन-पेमेंट आधार पर उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त सामान ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
2.यात्रियों की यात्रा अधिक आरामदायक होगी
दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिविजन ने बताया कि इस सर्विस को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2023-24 में आजमाया गया था. यात्रियों से मिले सकारात्मक फीडबैक के बाद इसे अब स्थायी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है. रेलवे का मानना है कि इससे स्लीपर कोच के यात्रियों की यात्रा अधिक आरामदायक होगी.
3.ठंड के मौसम में मिलेगी आराम
स्लीपर क्लास में सफर करने वाले अधिकांश लोग ठंड के मौसम में चादर और तकिया न होने के कारण असुविधा महसूस करते हैं. कई यात्री मजबूरी में अपना बेडरोल साथ लेकर चलते हैं, जिससे बैग का वजन बढ़ जाता है. नई सुविधा इस परेशानी को कम करने में मदद करेगी.
4.साफ-सफाई पर विशेष ध्यान
रेलवे ने बताया कि यह बेडरोल पूरी तरह सैनिटाइज्ड और रेडी-टू-यूज़ होगा. यात्री जरूरत के समय कोच अटेंडेंट से मांगकर इसे हासिल कर सकेंगे. गुणवत्ता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
5.कीमत कितनी होगी?
भारतीय रेलवे ने स्लीपर कोच में बेडरोल के शुल्क काफी किफायती रखे हैं. एक बेडशीट के लिए 20 रुपये, जबकि तकिया और तकिया कवर के लिए 30 रुपये देने होंगे. वहीं बेडशीट, तकिया और कवर का पूरा पैक सिर्फ 50 रुपये में उपलब्ध होगा.
6.आरामदायक यात्रा का लाभ
यात्रियों को उम्मीद है कि इस सुविधा से स्लीपर क्लास में सफर का अनुभव काफी बेहतर होगा और उन्हें एसी कोच की तरह ही आरामदायक यात्रा का लाभ मिल सकेगा.