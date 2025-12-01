स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत

2 . यात्रियों की यात्रा अधिक आरामदायक होगी

2

दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिविजन ने बताया कि इस सर्विस को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2023-24 में आजमाया गया था. यात्रियों से मिले सकारात्मक फीडबैक के बाद इसे अब स्थायी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है. रेलवे का मानना है कि इससे स्लीपर कोच के यात्रियों की यात्रा अधिक आरामदायक होगी.

