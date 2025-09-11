भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास
बिजनेस
राजा राम | Sep 11, 2025, 04:56 PM IST
1.भारतीय रुपया नेपाल में भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है
भारतीय रुपया नेपाल में भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप भारत के 100 रुपये लेकर नेपाल जाते हैं, तो वहां उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है.
2. विनिमय दर निर्धारित
असल में नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारतीय रुपया और नेपाली रुपया के बीच एक तय विनिमय दर निर्धारित की है. इस नियम के तहत 1 भारतीय रुपया, 1.60 नेपाली रुपया माना जाता है. यानी भारत के 100 रुपये नेपाल में सीधे-सीधे 160 नेपाली रुपये बन जाते हैं. यह दर स्थिर है और लंबे समय से लागू है.
3.थोड़ी फीस या कमीशन कट सकती है
हालांकि, अगर आप बैंक या मनी एक्सचेंज काउंटर से पैसे बदलवाते हैं तो थोड़ी फीस या कमीशन कट सकती है. ऐसे में 100 भारतीय रुपये की असली कीमत नेपाल में 156 से 159 नेपाली रुपये तक रह जाती है. इसके बावजूद भारतीय रुपया नेपाल में कहीं अधिक मूल्यवान साबित होता है.
4.करेंसी की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी
बताते चलें, नेपाल की करेंसी की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है. 1932 में पहली बार नेपाली रुपया चलन में आया, उससे पहले यहां चांदी का मोहर इस्तेमाल होता था. शुरुआती दिनों में इसे 'मोहरू' भी कहा जाता था. लेकिन 1993 में नेपाल ने आधिकारिक रूप से अपने रुपये को भारतीय रुपये से जोड़ दिया.
5.दोनों देशों के बीच लेनदेन आसान
यही कारण है कि आज भी दोनों देशों के बीच लेनदेन आसान हो गया है. तय विनिमय दर ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी और भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूत बनाया. नेपाली रुपया भारतीय रुपये के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, और यही वजह है कि भारत का पैसा वहां ज्यादा मूल्यवान साबित होता है.
6.भारतीय पर्यटकों को काफी सुविधा मिलती है
नेपाल में भारतीय रुपये का व्यापक रूप से उपयोग होता है. खासकर सीमावर्ती इलाकों, बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों पर दुकानदार, होटल और रेस्टोरेंट सीधे भारतीय नोट स्वीकार कर लेते हैं. इससे भारतीय पर्यटकों को काफी सुविधा मिलती है.
7.100 रुपये वहां 160 के बराबर
कुल मिलाकर, भारत और नेपाल की करेंसी का यह रिश्ता दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है बल्कि लोगों की आपसी कनेक्टिविटी को भी आसान बनाता है.अगली बार जब आप नेपाल जाएं तो यह जानकर जरूर खुशी होगी कि आपके 100 रुपये वहां 160 के बराबर हो जाते हैं.