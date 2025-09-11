भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

5 . दोनों देशों के बीच लेनदेन आसान

5

यही कारण है कि आज भी दोनों देशों के बीच लेनदेन आसान हो गया है. तय विनिमय दर ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी और भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूत बनाया. नेपाली रुपया भारतीय रुपये के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, और यही वजह है कि भारत का पैसा वहां ज्यादा मूल्यवान साबित होता है.

