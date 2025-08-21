500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

Rashifal 22 August 2025: वृषभ और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
बिजनेस
राजा राम | Aug 21, 2025, 09:36 PM IST
1.विविधता की झलक
भारत की करेंसी सिर्फ आर्थिक लेन-देन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और विविधता की झलक भी दिखाती है. खासकर ₹500 के नोट को ध्यान से देखने पर इसमें कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं.
2.17 भाषाओं में लिखी होती है
₹500 के नोट पर इसकी कीमत कुल 17 भाषाओं में लिखी होती है. नोट के सामने वाले हिस्से पर हिंदी और अंग्रेजी में ₹500 अंकित होता है, जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है.
3.पैनल में कुल 15 भारतीय भाषा
दरअसल, नोट के पीछे एक भाषा-पैनल दिया गया है. इस पैनल में कुल 15 भारतीय भाषाओं में ₹500 लिखा होता है. इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं.
4.भाषाई विविधता और एकता का प्रतीक
आपको बता दें भारत में संविधान की 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं. इनमें से 17 को ₹500 के नोट पर जगह मिली है. यह हमारे देश की भाषाई विविधता और एकता का प्रतीक है.
5.डिजाइन में कई बदलाव
₹500 का नया नोट साल 2016 में विमुद्रीकरण (Demonetisation) के बाद महात्मा गांधी सीरीज के तहत जारी किया गया था. जिसके बाद इसके डिजाइन में कई बदलाव किए गए थे.
6.आकर्षक और सुरक्षित
नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर, भारतीय धरोहर और सुरक्षा फीचर्स को भी शामिल किया गया है ताकि यह देखने में आकर्षक और सुरक्षित हो.
7.पहचानने में आसान बनाना है
आपको बता दें भारत में ₹2 और उससे ज्यादा मूल्य के सभी नोटों का परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है. इसका मुख्य उद्देश्य करेंसी को सुरक्षित और पहचानने में आसान बनाना है.
8.सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक
इस तरह, ₹500 का नोट सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है.