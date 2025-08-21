500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

3 . पैनल में कुल 15 भारतीय भाषा

3

दरअसल, नोट के पीछे एक भाषा-पैनल दिया गया है. इस पैनल में कुल 15 भारतीय भाषाओं में ₹500 लिखा होता है. इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं.

