Rashifal 22 August 2025: वृषभ और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

Parliament Session: मानसून सत्र के आखिरी दिन स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही, 121 में से सिर्फ 37 घंटे हुई चर्चा में 12 बिल हुए पास 

UP News: जहर खाकर CM योगी के जनता दरबार में पहुंचा रिटायर फौजी, मचा हड़कंप

Foreign Study: अब ब्रिटेन में पढ़ सकेंगे UP के छात्र, CM योगी ने की 'चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना’ की शुरुआत 

जब इंदिरा गांधी ने प्रतापगढ़ में भेज दी थी सेना, 'मगरमच्छों के तालाब' वाले राजा भैया की कांग्रेस से अदावत की वजह जानिए

कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

क्या आपको पता है भारतीय रुपये को 'रुपया' नाम कैसे मिला? दिलचस्प है कहानी

बिजनेस

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

आपने कभी न कभी 500 रुपये का नोट का उपयोग जरूरी किया होगा. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस नोट पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी कुछ भाषाओं में अंकित है?  यह न सिर्फ करेंसी का मूल्य बताता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को भी दर्शाता है. 

राजा राम | Aug 21, 2025, 09:36 PM IST

1.विविधता की झलक

विविधता की झलक
1

भारत की करेंसी सिर्फ आर्थिक लेन-देन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और विविधता की झलक भी दिखाती है. खासकर ₹500 के नोट को ध्यान से देखने पर इसमें कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं. 
 

2.17 भाषाओं में लिखी होती है

17 भाषाओं में लिखी होती है
2

₹500 के नोट पर इसकी कीमत कुल 17 भाषाओं में लिखी होती है.  नोट के सामने वाले हिस्से पर हिंदी और अंग्रेजी में ₹500 अंकित होता है, जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है.
 

3.पैनल में कुल 15 भारतीय भाषा

पैनल में कुल 15 भारतीय भाषा
3

दरअसल, नोट के पीछे एक भाषा-पैनल दिया गया है. इस पैनल में कुल 15 भारतीय भाषाओं में ₹500 लिखा होता है. इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं. 
 

4.भाषाई विविधता और एकता का प्रतीक

भाषाई विविधता और एकता का प्रतीक
4

आपको बता दें भारत में संविधान की 22  भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं.  इनमें से 17 को ₹500 के नोट पर जगह मिली है. यह हमारे देश की भाषाई विविधता और एकता का प्रतीक है. 
 

5.डिजाइन में कई बदलाव

डिजाइन में कई बदलाव
5

₹500 का नया नोट साल 2016 में विमुद्रीकरण (Demonetisation) के बाद महात्मा गांधी  सीरीज के तहत जारी किया गया था. जिसके बाद इसके डिजाइन में कई बदलाव किए गए थे. 

6.आकर्षक और सुरक्षित

आकर्षक और सुरक्षित
6

नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर, भारतीय धरोहर और सुरक्षा फीचर्स को भी शामिल किया गया है ताकि यह देखने में आकर्षक और सुरक्षित हो. 

7.पहचानने में आसान बनाना है

पहचानने में आसान बनाना है
7

आपको बता दें भारत में ₹2 और उससे ज्यादा मूल्य के सभी नोटों का परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है. इसका मुख्य उद्देश्य करेंसी को सुरक्षित और पहचानने में आसान बनाना है. 

8.सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक

सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक
8

इस तरह, ₹500 का नोट सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है. 


 

