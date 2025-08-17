कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा

1 . आम इंसान को तुरंत पता नहीं चल पाता

1

आपने कई बार इस तरह की खबरें सुनी होगी कि होटल के कमरों में हिडन कैमरे मिले. दरअसल ये खबरें कभी-कभी सच भी होते हैं. टेक्नोलॉजी के इस दौर में बेहद छोटे-छोटे कैमरे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. जिसके बाद उन्हें इस तरह से फिट किया जाता है कि आम इंसान को तुरंत पता नहीं चल पाता.

