टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन

कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा

जब भी लोग अपने किसी काम या घूमने के लिए किसी नई जगह पर जाते हैं तो अक्सर इस स्थिति में होटल में ठहरना एक आम बात है. बेहतर सुविधा के लिए लोग होटल या गेस्ट हाउस के कमरे बुक करते हैं, लेकिन कभी-कभी यही कमरे चिंता की वजह बन जाते हैं.

राजा राम | Aug 17, 2025, 07:20 PM IST

1.आम इंसान को तुरंत पता नहीं चल पाता

आम इंसान को तुरंत पता नहीं चल पाता
1

आपने कई बार इस तरह की खबरें सुनी होगी कि होटल के कमरों में हिडन कैमरे मिले. दरअसल ये खबरें कभी-कभी सच भी होते हैं. टेक्नोलॉजी के इस दौर में बेहद छोटे-छोटे कैमरे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. जिसके बाद उन्हें इस तरह से फिट किया जाता है कि आम इंसान को तुरंत पता नहीं चल पाता.
 

2.टीवी, चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया जाता है

टीवी, चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया जाता है
2

रिपोर्ट्स बताते हैं कि आमतौर पर ये कैमरे कमरे की उन जगहों पर फिट किए जाते हैं जहां से पूरा व्यू मिल सके. टीवी, स्मोक डिटेक्टर, चार्जिंग पॉइंट, अलार्म क्लॉक या फिर कमरे में मौजूद पेंटिंग में लगा दिया जाता है.
 

3.मोबाइल फोन मदद कर सकता है

मोबाइल फोन मदद कर सकता है
3

आपको इसे पता लगाने के लिए मोबाइल फोन मदद कर सकता है. कमरे की लाइट बंद करके फोन का कैमरा ऑन करें और आपको जहां संदिग्ध जगह लगे वहां फोकस करें. उसके बाद अगर कहीं रेड लाइट की चमक दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि वहां कैमरा लगा हो.
 

4.मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं

मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं
4

बताते चलें इसके अलावा कुछ खास मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं जो हिडन डिवाइस का पता लगाने में मदद करती हैं. आप इन्हें अपने फोन में इंस्टॉल करके आसानी से चेक कर सकते हैं.

5.तुरंत पुलिस से संपर्क करें

तुरंत पुलिस से संपर्क करें
5

अगर आपके कमरे में ऐसी कोई भी डिवाइस नजर आए तो तुरंत होटल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दें. जब आपको लगे की मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें. 

6.कमरे की अच्छी तरह से जांच कर लें

कमरे की अच्छी तरह से जांच कर लें
6

हमारे देश में प्राइवेसी हर व्यक्ति का अधिकार है. कोई भी व्यक्ति , संस्था किसी की निजता का उलघनन नहीं कर सकता है. अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानूनन अपराध है. बहरहाल, अगर आप भी आगे किसी ऐसे होटल में जाएं तो अपने कमरे की अच्छी तरह से जांच कर लें.

