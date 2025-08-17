टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन
NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया
कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा
टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान
Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन
हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा
Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर
'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती
BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी
बिजनेस
राजा राम | Aug 17, 2025, 07:20 PM IST
1.आम इंसान को तुरंत पता नहीं चल पाता
आपने कई बार इस तरह की खबरें सुनी होगी कि होटल के कमरों में हिडन कैमरे मिले. दरअसल ये खबरें कभी-कभी सच भी होते हैं. टेक्नोलॉजी के इस दौर में बेहद छोटे-छोटे कैमरे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. जिसके बाद उन्हें इस तरह से फिट किया जाता है कि आम इंसान को तुरंत पता नहीं चल पाता.
2.टीवी, चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया जाता है
रिपोर्ट्स बताते हैं कि आमतौर पर ये कैमरे कमरे की उन जगहों पर फिट किए जाते हैं जहां से पूरा व्यू मिल सके. टीवी, स्मोक डिटेक्टर, चार्जिंग पॉइंट, अलार्म क्लॉक या फिर कमरे में मौजूद पेंटिंग में लगा दिया जाता है.
3.मोबाइल फोन मदद कर सकता है
आपको इसे पता लगाने के लिए मोबाइल फोन मदद कर सकता है. कमरे की लाइट बंद करके फोन का कैमरा ऑन करें और आपको जहां संदिग्ध जगह लगे वहां फोकस करें. उसके बाद अगर कहीं रेड लाइट की चमक दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि वहां कैमरा लगा हो.
4.मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं
बताते चलें इसके अलावा कुछ खास मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं जो हिडन डिवाइस का पता लगाने में मदद करती हैं. आप इन्हें अपने फोन में इंस्टॉल करके आसानी से चेक कर सकते हैं.
5.तुरंत पुलिस से संपर्क करें
अगर आपके कमरे में ऐसी कोई भी डिवाइस नजर आए तो तुरंत होटल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दें. जब आपको लगे की मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें.
6.कमरे की अच्छी तरह से जांच कर लें
हमारे देश में प्राइवेसी हर व्यक्ति का अधिकार है. कोई भी व्यक्ति , संस्था किसी की निजता का उलघनन नहीं कर सकता है. अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानूनन अपराध है. बहरहाल, अगर आप भी आगे किसी ऐसे होटल में जाएं तो अपने कमरे की अच्छी तरह से जांच कर लें.